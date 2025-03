Brasil x Colômbia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela 13ª rodada da Eliminatória Sul-Americana da Copa do Mundo 2026, Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h45min, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo reúne o escudo mais pesado do futebol mundial e um dos melhores trabalhos do Continente. A seleção brasileira, apesar de pentacampeã mundial, não vive seu melhor momento nas quatro linhas. Já os colombianos foram vice-campeões da Copa América 2024 e tem a base formada para o duelo. A transmissão fica por conta da RBS TV e do SporTV.

LEIA MAIS: Data Fifa pode definir primeiros classificados à Copa de 2026

O técnico Dorival Júnior, por sua vez, deve respostas. Sua trajetória até aqui não convenceu e o embate de peso é a melhor oportunidade para ganhar tranquilidade no cargo. Apesar das contestações, a Canarinho não perde há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, e tem na frente a esperança de gols divida entre Raphinha, Vinicius Júnior e Rodrygo, que são protagonistas do futebol europeu. Na tabela, o Brasil é o 5º colocado com 18 pontos, um a menos que o adversário da vez, que está em 4º.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Alisson; Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, João Pedro e Vinicius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia - Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez, Lucumi e Mojica; Juan Portilla, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Arbitragem: Aléxis Herrera e Juan Soto, no VAR.

LEIA MAIS: Julgamento de Paquetá por envolvimento com apostas começa nesta segunda e meia pode ser banido

Serviço Brasil x Colômbia

Local: Arena BRB Mané Garrincha;

Data e hora: quinta-feira (20), às 21h45min;

Transmissão: RBS TV e SporTV.