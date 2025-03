Tempestade dificulta dia de competição do Circuito Mundial de Surfe em Portugal

A terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe teve um dia turbulento nesta segunda-feira (17), em Portugal. Após quatro horas de espera pela melhora das condições, a competição começou com as quartas de final femininas. No entanto, a tempestade que se aproximava trouxe chuva forte, ventos intensos e um mar em crescimento, obrigando a organização a interromper o evento após apenas três baterias do Round de 32 masculino.

CONDIÇÕES EXTREMAS

O início do dia foi promissor, mas conforme a maré subia, as ondas ficaram cada vez mais desordenadas. Com a formação comprometida pelo vento, a WSL optou por suspender a competição, aguardando melhores condições para retomar o evento. A próxima chamada está marcada para terça-feira (18), às 3h45 da manhã (horário de Brasília), na esperança de melhores condições para dar continuidade às disputas em Supertubos - que pode acontecer até dia 25.

DUELO BRASILEIRO NA TEMPESTADE

Os únicos brasileiros a competirem no dia foram Yago Dora e Samuel Pupo, que se enfrentaram em uma disputa apertada. No fim, Yago levou a melhor com 7,57 contra 7,10 do compatriota, justamente na última bateria do dia.

"Sinto muito pelo Samuel, é muito ruim competir com essas condições, mas faz parte do jogo. Felizmente, eu consegui avançar, já que normalmente eu perco nessa situação. O mar ficou muito difícil, entrou a ondulação, mas muita tempestade. Foram 40 minutos quase sem achar uma onda boa", disse Yago Dora.

Nas baterias anteriores, Jack Robinson venceu Ian Gentil, e Liam O'Brien superou Crosby Colapinto.

NOVATA BATE CAMPEÃ MUNDIAL

Já sem as brasileiras Luana Silva e Tatiana Weston-Webb na disputa, a jovem canadense Erin Brooks, de apenas 17 anos, brilhou ao eliminar a atual campeã mundial Caitlin Simmers. Agora, Erin encara Gabriela Bryan na semifinal, enquanto Caroline Marks, que venceu Johanne Defay, enfrentará Molly Picklum, responsável por eliminar a bicampeã mundial Tyler Wright.