Notas esportivas

Estaduais - No sábado, no estádio Rei Pelé, o CRB bateu o ASA por 2 a 1 e se sagrou campeão alagoano com 4 a 3 no placar agregado. Pelo Campeonato Mineiro, teve América-MG 1x0 Atlético-MG. No entanto, o campeão foi o Galo, com 4 a 1 no placar agregado. Estaduais 2 - Neste domingo, Flamengo e Fluminense empataram sem gols, no Maracanã, pelo jogo de volta do Carioca e no placar agregado o Rubro-Negro levantou a taça do Carioca pois venceu na ida por 2 a 1. CBF - A entidade convocou a eleição para presidente para o dia 24 de março, pouco depois da desistência de Ronaldo Fenômeno de candidatura. A tendência é que o atual presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, seja candidato único. Seleção brasileira - O Brasil fará três treinos antes de enfrentar a Colômbia na quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A delegação se apresenta nesta segunda-feira, e os jogadores treinam pela primeira vez às 17h, no estádio Bezerrão. A programação foi divulgada pela CBF neste domingo. Futebol feminino - O São Paulo venceu o Corinthians nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e conquistou a Supercopa do Brasil feminina, neste sábado, no Morumbis. O título foi o primeiro do Tricolor contra o rival após quatro derrotas seguidas. O primeiro dos embates entre as equipes por decisões aconteceu em 2019. O São Paulo perdeu os dois jogos da final do Campeonato Paulista e foi superado pelo Timão. Fórmula 1 - Lando Norris, da McLaren, venceu um GP da Austrália marcado pela chuva, por seis abandonos e por três entradas do safety car. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi um dos que abandonaram a corrida ao rodar e bater no muro. Max Verstappen, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes, completaram o pódio. Isack Hadjar (que rodou na volta de aquecimento), Jack Doohan, Carlos Sainz, Liam Lawson e Fernando Alonso foram os demais pilotos que deixaram a prova. Judô - Ex-presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira foi eleito para a presidência da Confederação Brasileira de Judô para os próximos quatro anos, em pleito realizado no sábado, no Rio de Janeiro. A chapa liderada por ele, única concorrente, foi eleita por aclamação por todas as 25 federações estaduais.