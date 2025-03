Estaduais - No sábado, no estádio Rei Pelé, às 16h, CRB (2)x(2) ASA se enfrentam pelo jogo de volta do Campeonato Alagoano. Às 16h30min, no Mineirão, acontece o segundo jogo da final do Mineiro entre América-MG (0)x(4) Atlético-MG. Estaduais 2 - No domingo, às 16h, Flamengo (2)x(1) Fluminense se enfrentam, no Maracanã, pelo jogo de volta do Carioca. Um pouco mais tarde, às 16h30min, na Arena Fonte Nova, Bahia x Vitória se enfrentam pelo duelo de ida da final do Baiano. Encerrando o dia, às 18h30min, Palmeiras x Corinthians duelam no Allianz Parque, pela partida de ida do Paulistão. Liga dos Campeões - Após a definição dos oito times que se mantém na briga pelo título da competição, a Uefa anunciou o desmembramento da tabela das quartas de final, com dois jogos no dia 8 de abril e outros dois no dia 9, pela ida, ambos à 17h, com a volta também com dois jogos por dia, em 15 e 16 de abril. Colômbia - A seleção colombiana anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para os duelos com Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias. Entre os jogadores chamados, quatro atuam no futebol brasileiro. Os jogadores chamados pelo técnico Néstor Lorenzo que atuam no futebol brasileiro são Rafael Borré, do Inter, Santiago Arias, do Bahia, Richard Ríos, do Palmeiras, e Jhon Arias, do Fluminense. Apostas - Com as apostas cada vez mais crescentes no Brasil, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) optou por se precaver contra as manipulações de resultados na modalidade e anunciou nesta quinta-feira uma parceria com a Sportradar, empresa líder global em tecnologia esportiva, para combater a corrupção nos jogos. Com o acordo firmado, a CBV passa a contar com acesso ao Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS) da empresa, que inclui o envio de notificação de partidas com ações suspeitas. Fórmula 1 - A competição tem início no domingo com o GP da Austrália, em Melbourne, primeira etapa de um total de 24 previstas. Os 20 pilotos estarão no grid pela primeira vez em um ano de muitas novidades - como a estreia do brasileiro Gabriel Bortoleto, e a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari. As qualificatórias ocorrem entre sexta e sábado.