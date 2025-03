Astro francês coloca Raphinha como favorito para vencer o Bola de Ouro

O atacante Raphinha, do Barcelona, é o favorito a levar a próxima Bola de Ouro, prêmio de melhor do mundo. Esta é a opinião de Thierry Henry, carrasco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. O ex-jogador do Arsenal e do próprio clube espanhol deu a declaração durante participação no canal CBS Sport, no qual trabalha como comentarista. Ele coloca o brasileiro à frente de Mohamed Salah, do Liverpool, e Harry Kane, do Bayern de Munique, alguns de seus principais concorrentes na temporada.

Para Henry, Raphinha é o favorito especialmente pelo que tem feito na Liga dos Campeões. Na última terça-feira (11), ele se tornou o maior artilheiro brasileiro em uma só edição da Champions ao marcar dois contra o Benfica e chegar a 11 gols, superando Neymar, Kaká, Jardel e Rivaldo, que balançaram as redes dez vezes. De quebra, assumiu a artilharia do torneio.

"Raphinha está lá em cima [na disputa pela Bola de Ouro]. Eu explico: o Raphinha está na frente dos outros pelo que está fazendo na Champions League. São 11 gols! Mo Salah é um grande concorrente, Kane também. Mas, na Champions League, se você performa, além de ganhar sua Liga, você vai ser mais lembrado", disse o ex-jogador.

O brasileiro tem 27 gols e 18 assistências em 41 jogos pelo Barcelona na temporada. Mais participações em gols do que Harry Kane, que soma 42, sendo 32 gols e dez passes decisivos, mas menos que Salah, com 32 gols e 22 assistências. A diferença para o egípcio é que o brasileiro segue vivo na briga pelo título, enquanto o Liverpool foi eliminado pelo PSG.

Classificado para as quartas de final da Liga do Campeões, o Barça ainda briga pelos títulos da La Liga e da Copa do Rei. No Espanhol, o time catalão aparece no topo da tabela com 57 pontos, mesma pontuação do Real Madrid, mas com um jogo a menos que a equipe merengue. Já na Copa do Rei, o Barcelona está nas semifinais. O jogo de ida já foi -empatou por 4 a 4 com o Atlético de Madri. A volta está marcada para o dia 2 de abril.

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo iguala marca de gols na carreira antes e após os 30 anos

RAPHINHA EM 2024/25

27 gols (11 na Champions)

18 assistências

41 jogos

SALAH EM 2024/25

32 gols (3 na Champions)

22 assistências

42 jogos

KANE EM 2024/25

32 gols (10 na Champions)

10 assistências

36 jogos