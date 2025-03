Copa do Brasil - Nesta quinta-feira, pela 3ª fase da competição, jogam: Athletico-PR x Guarany-Bag, às 19h30min, CSA X Tuna Luso-PA e Vila Nova x Rio Branco-FC, às 21h30min. Libertadores - O último confronto de volta, valendo vaga para a fase de grupos do torneio acontece nesta quinta, entre Bahia (0)x(0) Boston River-URU, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Liga dos Campeões - Resultados desta quarta pelos jogos de volta das oitavas de final: Lille 1x2 Borussia* Dortmund, Aston Villa* 3x0 Brugge, Arsenal* 2x2 PSV e Atlético de Madrid 1 (2) x (4) 0 Real Madrid*. *classificados às quartas de final. Ronaldo Fenômeno - O ex-jogador desistiu de sua candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O anúncio da sua decisão aconteceu por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais. Ele alegou falta de diálogo com as federações e afirmou que 23 das 27 filiadas fecharam as portas a ele por "satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição" de Ednaldo Rodrigues. Palmeiras - A presidenta Leila Pereira fez críticas duras aos jogadores que se manifestaram contra o gramado sintético no Brasileirão. A declaração foi dada após o conselho técnico da Série A, na CBF, e teve como alvo nomes como Lucas Moura, Thiago Silva e Neymar. A mandatária não citou ninguém nominalmente, mas mencionou "jogadores que fizeram aquele manifesto". Segundo Leila, quem está reclamando deveria ter ficado na Europa. Tênis - João Fonseca fez jogo seguro em sua estreia no Challenger 175 de Phoenix, ao vencer o russo Pavel Kotov por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4). O resultado foi muito comemorado pelo brasileiro, que superou problemas físicos em meio ao duelo para se garantir nas oitavas de final do torneio. Fórmula 1 - Foi confirmada, nesta quarta, a permanência de Stefano Domenicali como presidente da categoria até 2029. O anuncio vem após o dirigente italiano estender seu contrato com a Liberty Media por mais quatro anos.