São Paulo ameaça 'abandonar' Paulistão, mas boas relações podem encaminhar reconciliação

O São Paulo flerta com uma espécie de abandono do Campeonato Paulista em 2026. É o que propõe um ofício enviado pelo clube à Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira (11), ainda em descontentamento com a arbitragem do clássico contra o Palmeiras, pela semifinal do Estadual. Após um pênalti polêmico, a equipe alviverde venceu por 1 a 0 e foi à final.

O documento sugere que o clube não dê prioridade ao Paulistão na próxima temporada, ainda que não defenda categoricamente o uso de elenco alternativo ou não disputar, de fato, o torneio. "Fatos como os ocorridos ontem fazem com que o São Paulo reveja sua posição (em defesa do Estadual), especialmente em razão da omissão da FPF, que deveria ter prontamente admitido seus erros e adotado providências para punir os árbitros da partida. Talvez não seja mais o caso de priorizar a disputa do Campeonato Paulista", diz um trecho do texto.

O clube também ficou incomodado com a declaração do presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, sobre o lance polêmico do pênalti em Vitor Roque. O dirigente comentou que, se o goleiro Rafael chutasse a bola, em vez de tentar passar para Arboleda, "nada teria acontecido". Mais tarde, em nota, Bastos se retratou e disse ter ligado ao são-paulino para se desculpar.

Mesmo que o ofício formalize o descontentamento do São Paulo, a chateação com a FPF pode acabar em conciliação. O presidente são-paulino, Julio Casares, tem boa relação com Reinaldo Carneiro Bastos nos bastidores. Em janeiro, por exemplo, Casares foi secretário-geral das assembleias que aprovaram, por unanimidade, as prestações de contas da FPF. Uma pessoa que atua no conselho do clube acredita que o documento é uma forma de blefe por parte da diretoria são-paulina.

Entretanto, o documento ainda traz outros pontos, além da ameaça de não dar atenção ao Estadual em 2026. O São Paulo argumenta que Flavio Rodrigues de Souza teve desempenho ruim no clássico, além da marcação do pênalti. É citado, por exemplo, que o juiz deixou de apontar faltas a favor dos são-paulinos.

O argumento vai ao encontro do que disse o técnico Luis Zubeldía na coletiva pós-jogo, ao comentar o pedido de Lucas por ser substituído nos minutos finais. "A quantidade de falta que fizeram em Lucas para não deixá-lo correr. Esteve fora de campo machucado e entrou em campo. Seria amarelo. Foi muito mal o árbitro", lamentou o argentino.

O documento reclama da data escolhida para a semifinal. O assunto já havia sido motivo de reclamação da diretoria são-paulina, por entender que beneficiaria o Palmeiras, que pôde mandar o jogo no Allianz Parque. Se a partida fosse no fim de semana, o clube alviverde teria de jogar fora de sua arena, por causa do show da banda The Offspring, no sábado.

O São Paulo relembrou que Flavio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo (do VAR) passaram por um processo de reciclagem em 2024, após um erro na partida entre Vitória e Fluminense pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigues de Souza ficou quatro rodadas sem apitar jogos do Brasileirão.