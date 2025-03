Copa do Brasil - Nesta quarta-feira, pela 3ª fase, jogam: Vitória x Náutico, às 19h, Operário-PR x Tombense-MG, às 19h30min, Capital x Porto Velho e Maracanã x Ceilandia, às 20h, Atlético-GO x Retrô e Ceará x Confiança, às 21h30min. Libertadores - Pelo jogo de volta, valendo classificação para a fase de grupos, tem Cerro (1) x (0) Melgar, às 19h, e Corinthians (0) x (3) Barcelona-EQU, às 21h30min. Liga dos Campeões - Resultados de ontem pelos jogos de volta das oitavas de final: Barcelona* 3x1 Benfica, Inter de Milão* 2 x 1 Feyenoord e Bayer Leverkusen 0 x 2 Bayer de Munique*. Hoje, tem Lille (1) x (1) Borussia Dortmund, às 14h45min, além de Aston Villa (3) x (1) Brugge, Arsenal (7) x (1) PSV e Atlético Madrid (1) x (2) Real Madrid, às 17h. O duelo entre Liverpool x PSG não havia terminado até o fechamento da edição. *classificados. Raphinha - Com os dois gols marcados na vitória do Barcelona, o atacante chegou a 11 na Liga das Campeões e se tornou o brasileiro com mais gols em uma edição do torneio, superando os compatriotas Jardel, Rivaldo, Kaká e Neymar, que fizeram, cada um, 10 gols em uma mesma edição do maior torneio da Europa. Maradona - Sete médicos responsáveis pelos cuidados do ídolo argentino em seus últimos dias de vida começaram a ser julgados em Buenos Aires nesta terça-feira. Os profissionais de saúde, acusados de negligência nos tratos do ex-jogador, responderão por "homicídio simples cometido mediante dolo eventual". Caso condenados, eles podem pegar de oito a 25 anos de prisão. Além da acusação comum, outros dois médicos estão sendo julgados por mais crimes. Campeonato Carioca - Pelo jogo de ida da grande final, tem Fluminense x Flamengo, nesta quarta, às 21h30min, no Maracanã. Campeonato Paulista - A Federação Paulista anunciou nesta terça as datas, horários e locais dos dois jogos entre Corinthians e Palmeiras pela final do Paulistão. As finais serão neste domingo, às 18h30min, no Allianz Parque, e no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35min, na Neo Química Arena. A definição aconteceu após reunião do Conselho Técnico da entidade. Santos - Fora da decisão do Paulistão e com o elenco praticamente pronto para a disputa do Brasileirão, o Santos resolveu emprestar o jovem volante Sandry ao Athletic-MG.