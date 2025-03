Liga dos Campeões - Pelo duelo de volta das oitavas de final. Às 14h45, jogam Barcelona (1)x(0) Benfica, às 17h, Liverpool (1)x(0) PSG, Inter de Milão (2)x(0) Feyenoord e Bayer Leverkusen (0)x(3) Bayer de Munique. Copa do Brasil - Pela 2ª fase, o São José vai à Bragança Paulista visitar o Bragantino, às 21h30min. Libertadores - Nesta terça, às 19h, no estádio Alejandro Villanueva, tem Alianza Lima (2)x(1) Deportes Iquique pela partida de volta que decidirá quem avança à fase de grupos. Neymar - O jogador usou sua rede social para falar sobre a polêmica do fim de semana, onde não saiu do banco de reservas na eliminação do Santos para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Segundo o camisa 10, ele sentiu um incômodo na coxa esquerda na quinta-feira, dois dias após ter ido com amigos do próprio clube e a mulher Bruna Biancardi na Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde foi madrugada adentro vendo os desfiles de escola de samba. Futebol Brasileiro - Os planos das ligas hoje existentes no futebol brasileiro - Libra e Liga Forte União (LFU) - convergem para um futuro em que os dois lados se unirão para organizar o Campeonato Brasileiro. A discussão ainda é tratada como inicial, em estágio embrionário, mas há um desenho sob análise no qual elas dão origem a uma espécie de liga acima das ligas. Flamengo - Após realizar exames na manhã desta segunda, Bruno Henrique foi diagnosticado com um edema no músculo posterior da coxa direita e desfalca o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, amanhã, às 21h30min, no Maracanã. Tênis - Thiago Monteiro e Matheus Alves protagonizam na manhã desta terça, um duelo brasileiro para decidir quem avança para a próxima fase do Challenger de Santiago, na capital chilena. A partida deve ocorrer às 11h10min. Fórmula 1 - Gabriel Bortoleto estreia oficialmente em um Grande Prêmio da categoria no próximo fim de semana, na largada da modalidade, na Austrália. O piloto brasileiro, porém, vai cativando na equipe Kick Sauber e ganhou elogios do companheiro, o experiente alemão Nico Hulkenberg, também novato na equipe. "Estou ansioso para trabalhar ao lado dele", afirmou o alemão.