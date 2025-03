Com gol de Vini Jr, Real Madrid bate Rayo Vallecano e cola Barcelona; Atlético de Madrid perde

O Real Madrid se reabilitou da derrota na rodada passada neste domingo, venceu o Rayo Vallecano com gols de Mbappé e Vini Jr pelo placar de 2 a 1 e colou no Barcelona, líder do Campeonato Espanhol. O time de Madri soma agora 57 pontos, mesma pontuação do rival, que tem um jogo a menos e venceu o confronto direto no primeiro turno por 4 a 0.



O jogo do Barcelona na rodada, contra o Osasuna, aconteceria no sábado, mas foi suspenso por causa da morte do médico da equipe principal, Carles Miñarro García. O time de Carlo Ancelotti foi beneficiado ainda pela derrota do Atlético de Madrid, que levou a virada do Getafe e estacionou nos 56 pontos. O Rayo Vallecano é o oitavo colocado, com 36 pontos. Na próxima rodada, Barcelona e Atlético se enfrentam no domingo, enquanto o Real joga com o Villareal no sábado. No mesmo dia, o Rayo Vallecano enfrenta o Girona.



No jogo deste domingo, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid começou pressionando os visitantes, especialmente pelo lado esquerdo, com Mbappé e Vini Jr. E foi por este setor e envolvendo os dois jogadores que saiu o primeiro gol da partida.



Aos 30 minutos, o brasileiro lançou o companheiro, que avançou em velocidade. Ao entrar na área, o francês cortou para dentro e bateu forte de pé direito, no canto esquerdo do goleiro Batalla. Foi o 18º gol do atacante no Espanhol, que está atrás somente de Lewandoski, do Barcelona (21).



Quatro minutos depois, foi a vez de Vini Jr estufar a rede. Após passe de Modric, ele invadiu a área, pedalou diante de Ratiu e bateu forte. A bola desviou no defensor do Rayo Vallecano e entrou. O brasileiro é o vice-artilheiro do Real no Espanhol, com 10 gols.



Já nos acréscimos do primeiro tempo, os visitantes diminuíram com um golaço de Pedro Diaz. Após tabelar com Álvaro Garcia, ele acertou um belo chute de fora da área. A bola explodiu no travessão antes de cair dentro do gol de Lunin.



Na segunda etapa, o Rayo Vallecano buscou o empate, com mais posse de bola e chances, mas sem criar muitas jogadas de perigo. O Real Madrid agora volta suas atenções para a Liga dos Campeões, pela qual enfrenta o Atlético de Madrid na partida de volta das oitavas de final na quarta-feira.



ATLÉTICO DE MADRID LEVA VIRADA DO GETAFE NOS ACRÉSCIMOS

O time do técnico Diego Simeone desperdiçou a chance de assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol ao levar a virada do Getafe e perder por 2 a 1. O gol de empate foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo, e o da virada nos acréscimos. O time do técnico Diego Simeone ficaria no topo da tabela se vencesse. Com 56 pontos, o Atlético permanece com um a menos do que os rivais Barcelona e Real Madrid.



Como visitante, o Atlético fez um jogo truncado e o primeiro tempo terminou com apenas uma finalização certa, do Getafe, apesar o da maior posse de bola do Atlético de Madrid.



Na etapa final, a rede só balançou aos 28 minutos após a marcação de um pênalti em favor do Atlético. O atacante Sorloth bateu forte e marcou. Com poucos minutos para o fim, a equipe de Madri tinha o domínio da situação quando Angel Correa cometeu uma falta dura e foi expulso após revisão do VAR.



Na sequência, após a cobrança de falta, o time da casa chegou ao empate com Arambarri finalizando já na pequena área aos 43 minutos. Arambarri fez o gol da virada aos 47 minutos ao desviar uma finalização de fora da área.



O Getafe voltou a vencer após duas derrotas, chegou aos 33 pontos e, na próxima rodada, enfrenta o Osasuna como visitante no domingo.



Confira os outros resultados da rodada do Espanhol:



Athletic Bilbao 1 x 1 Mallorca

Betis 1 x 0 Las Palmas

Real Sociedad 0 x 1 Sevilla