Após 505 dias, Neymar volta à seleção com missão de aplacar crise em campo

Depois de sofrer uma grave lesão que o deixou fora de ação por mais de um ano, Neymar está oficialmente de volta à seleção brasileira. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (6) pelo técnico Dorival Júnior na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O treinador convocou 23 jogadores para as partidas contra a Colômbia, em Brasília, e a Argentina, em Buenos Aires, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil ocupa atualmente a 5ª posição na classificatória sul-americana, com 18 pontos — os seis primeiros garantem vaga direta ao Mundial. A Argentina de Lionel Messi lidera, com 25 pontos, enquanto a Colômbia é a quarta colocada, com 19.

A última vez que Neymar atuou pela seleção foi no dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu a lesão mais grave da carreira: as rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, em jogada no fim do primeiro tempo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias, em Montevidéu.

Com questionamentos ao trabalho de Dorival Júnior ao fim de uma temporada irregular, Neymar desponta em 2025 como a grande esperança para que o Brasil volte a apresentar um desempenho melhor dentro das quatro linhas e assegure, assim, sua vaga na Copa do ano que vem.

As primeiras partidas desde o retorno ao Santos no fim de janeiro trazem indicativos animadores à torcida. Aos 33 anos, o jogador tem liderado os companheiros dentro de campo e teve papel importante na classificação do alvinegro praiano às semifinais do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no próximo domingo (9). Ele atuou em sete partidas pelo estadual até aqui e marcou três gols -um deles olímpico, o primeiro de sua carreira.