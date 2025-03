Campeonato Gaúcho - No sábado, também jogam Ypiranga e São Luiz, às 19h, no estádio Colosso da Lagoa, pelo jogo de volta da final da Taça Farroupilha. Na ida, o Canarinho venceu por 2 a 0 e é favorito para levar o título em casa. Quem vencer garante vaga na Copa do Brasil em 2026. Depois, às 21h30min, tem São José x Brasil-Pel, pela 5ª rodada do quadrangular do rebaixamento. No domingo, tem Avenida e Pelotas, às 16h, pela mesma fase. Eliminatória Sul-Americana - Nesta quinta, o técnico Dorival Júnior convocou Neymar e mais 22 jogadores para as partidas da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25, respectivamente. A lista conta com Alisson, Ederson e Bento; Vanderson, Wesley e Arana; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Murillo e Léo Ortiz; André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar; Rodrygo, Raphinha, Estevão, Savinho, João Pedro e Vinicius Júnior. Bragantino - O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), informou que o jogador Pedro Severino, 19, da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino, foi transferido por volta das 8h desta quinta-feira para a Unimed de Ribeirão Preto, para continuidade de tratamento. Segundo o hospital, o paciente segue em estado gravíssimo, mas estável. Atletismo - No sábado, acontece a 2ª Poa Plast Run, a primeira corrida de rua de 2025 do calendário de Porto Alegre, e também a primeira iniciativa do gênero no país a garantir que todos os copos plásticos usados para hidratação dos corredores durante o percurso sejam recolhidos. O resíduo será encaminhado para reciclagem e convertido em recursos financeiros para que entidades assistenciais possam custear medicamentos, água, luz, alimentação, entre outros suprimentos. Tênis - João Fonseca venceu, na tarde desta quinta-feira, o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 1 (6/2, 6/1 e 3/6) e avançou no Master de Indian Wiils. O próximo confronto está previsto para ocorrer nesta sexta-feira, contra outro britânico, Jack Draper. Tênis 2 - Thiago Monteiro joga nesta sexta-feira, às 11h30min, contra o argentino Juan Pablo Ficovich, em confronto válido pelas quartas de final do Challenger Córdoba. A final do torneio ocorre no domingo.