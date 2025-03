Palmeiras anuncia Vitor Roque, contratação mais cara do futebol brasileiro

O Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque. O atacante, que estava emprestado ao Betis, mas pertencia ao Barcelona, chega após longa novela para suprir uma carência antiga da equipe de Abel Ferreira.

O Palmeiras pagará 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) pelo centroavante, além de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por 80% dos direitos econômicos do jogador. Vitor Roque fechou com o clube paulista por cinco temporadas.

Vitor Roque se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. Antes o posto era do argentino Thiago Almada, contratado por 25 milhões de dólares pelo Botafogo no meio do ano passado.

A contratação teve "drama", com veto da La Liga e liberação da Fifa. A liga espanhola não autorizou a transação, mas o Barcelona conseguiu a liberação junto à entidade máxima do futebol para realizar a negociação.

O documento que viabilizou a negociação só chegou ao Barcelona na última quarta-feira (27), e o Palmeiras precisou correr contra o tempo. A janela de transferências brasileira fecha nesta sexta-feira (28).

Vitor Roque é o sexto reforço do Palmeiras para a temporada. O clube já anunciou os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Bruno Fuchs e Micael.

O centroavante deixa o Betis após 33 jogos, sete gols e duas assistências. Pelo Barcelona, foram 16 partidas, seis tentos e uma assistência. Vitor Roque foi revelado pelo Cruzeiro e brilhou pelo Athletico entre 2022 e 2023. Ao todo, foram 81 jogos, 28 gols e 11 assistências pelo time paranaense.