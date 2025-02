Botafogo entra em campo precisando da virada para ser campeão da Recopa

Vindo de cinco jogos sem vencer e terminando o Campeonato Carioca em 9º lugar, o Botafogo precisa superar as diversidades e reverter os 2 a 0 que sofreu para o Racing, na Argentina, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. Para se consagrar campeão de maneira inédita da competição, é preciso que o Alvinegro vença por mais de três gols de diferença. Uma vantagem por dois gols para o mandante, levará a decisão para prorrogação e se for necessário, pênaltis. Os cariocas terão o apoio da sua torcida no duelo decisivo desta quinta-feira (27), que acontece no Rio de Janeiro, em pleno estádio Nilton Santos, às 21h30min.

Ainda com Cláudio Caçapa no comando interino da equipe, o atual campeão da Libertadores e Brasileirão negocia com o técnico argentino, livre no mercado, Hernán Crespo. Através da figura do dono da SAF botafoguense, John Textor, a negociação está acontecendo e Crespo leva o favoritissimo para assumir a casa mata deixada pelo portugues, Artur Jorge, no início do ano.

Apesar dessas incertezas extra-campo, o time precisa superar o cenário atual. Vindo de uma derrota por 1 a 0 para o Vasco no fim de semana, que culminou na eliminação do Cariocão, Caçapa deve mandar a campo John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Allan, Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins e Igor Jesus.