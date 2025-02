Libertadores - Pelo jogo de volta da 2ª fase, nesta terça tem Santa Fé (1)x(2) Deportes Iquique, às 19h30min, e Bahia (1)x(1) The Strongest e Boca Juniors (0)x(1) Alianza Lima, às 21h30min. Racismo - O Palmeiras relatou um caso de injúria racial em Mirassol, onde a equipe enfrentou e ganhou do time da casa na tarde de domingo. Segundo o clube, um dos seguranças que acompanhava os dirigentes foi xingado de "macaco" na área de acesso aos vestiários do estádio José Maria de Campos Maia. O autor do insulto é Fábio Marcondes (PL), vice-prefeito de São José do Rio Preto. Vestido com uma camisa branca do Mirassol, ele discute com um dos funcionários do adversário, a quem xinga de "lixo" mais de dez vezes. Depois, chama o segurança de "macaco velho". O político informou que pediu exoneração do posto na Secretaria de Obras e, por prescrição médica, também uma licença temporária do cargo de vice-prefeito. Palmeiras - Vitor Roque não será mais jogador do Verdão. Os paulistas chegaram a um acordo com o Barcelona, mas foram obrigados a suspender a operação pelo jovem atacante de 19 anos, que está emprestado ao Betis, devido ao veto de LaLiga. Conforme o protocolo que organiza o Campeonato Espanhol, o atacante brasileiro teria de ser "devolvido" ao Barcelona com a janela espanhola aberta para concretizar a rescisão do contrato. A janela está fechada neste momento na Espanha. Corinthians - O alvinegro paulista avançou na negociação com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. As conversas com o atleta haviam esfriado na última semana, mas agora caminham para um acerto próximo. O Timão fez uma nova investida pelo jogador argentino, que está há nove meses sem atuar no Getafe, da Espanha. Justiça - Responsável pelas cabeças de porco nos dois últimos clássicos entre Corinthians e Palmeiras, o torcedor Osni Fernando Luiz, o 'Cicatriz', ficará impedido de entrar em jogos e terá seu perfil no Instagram excluído. Ele foi detido ontem para prestar depoimento e liberado em seguida. Osni confessou o envolvimento no caso e indicou a participação de outra pessoa. Uma amiga do torcedor, que mora no litoral, seria a segunda envolvida no episódio.