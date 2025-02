Palmeiras insiste com o Betis por Vitor Roque e pode ter o atacante por empréstimo

jc O Palmeiras insiste na contratação de Vitor Roque, jovem centroavante de 19 anos. Diante da complexidade da operação, que envolve Betis e Barcelona, este o dono dos direitos econômicos do atleta, uma alternativa considerada viável pelo clube paulista é ter o jogador emprestado até junho para depois comprá-lo.



O Barcelona topa negociar o brasileiro e quer receber 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) por 80% dos direitos do jogador. O Palmeiras indicou que concorda com o valor e está disposto a fazer de Vitor Roque o atleta mais caro da história do time alviverde. O problema é que precisa convencer o Betis, que não planeja se desfazer do centroavante agora, embora ele não tenha tido muito espaço nos últimos jogos.

LEIA TAMBÉM: Técnico de rival do Palmeiras no Mundial diz que grupo não dá 'tanto susto'.



O Betis deseja receber uma compensação financeira e dificulta o acordo. Um caminho seria emprestar Vitor Roque ao Palmeiras até 30 de junho, data em que termina seu contrato de empréstimo com o time espanhol. Depois, com a cláusula de obrigação de compra, o clube paulista compraria o atleta por 27 milhões de euros - 25 milhões de euros para o Barcelona e 2 milhões de euros para o Betis, como uma compensação, como publicou o Mundo Deportivo e confirmou o Estadão.



A vantagem desse modelo de negócio para o Betis seria economizar quatro meses de salários, além de 1,5 milhão de euros referentes ao número mínimo de partidas estipulado no contrato de empréstimo com o Barcelona, que não põe empecilhos nas negociações. O time catalão entende que não terá retorno esportivo com o atleta e quer recuperar ao menos parte do investimento que fizera.



André Cury, empresário do jogador, tem conversado com frequência com a presidente Leila Pereira, que tem pressa para selar o negócio, já que a janela para contratações fecha na próxima sexta-feira, 28. A diretoria palmeirense não quer que mais uma 'novela' se desenrole e espera finalizar o acordo até quarta-feira. Duas pessoas envolvidas que participam das conversas disseram que o acordo está "caminhando". O Betis deseja receber uma compensação financeira e dificulta o acordo. Um caminho seria emprestar Vitor Roque ao Palmeiras até 30 de junho, data em que termina seu contrato de empréstimo com o time espanhol. Depois, com a cláusula de obrigação de compra- 25 milhões de euros para o Barcelona e 2 milhões de euros para o Betis, como uma compensação, como publicou o Mundo Deportivo e confirmou o Estadão.A vantagem desse modelo de negócio para o Betis, além de 1,5 milhão de euros referentes ao número mínimo de partidas estipulado no contrato de empréstimo com o Barcelona, que não põe empecilhos nas negociações.e quer recuperar ao menos parte do investimento que fizera.André Cury, empresário do jogador, tem conversado com frequência com a presidente Leila Pereira,, já que a janela para contratações fecha na próxima sexta-feira, 28. A diretoria palmeirense não quer que mais uma 'novela' se desenrole eDuas pessoas envolvidas que participam das conversas disseram que o acordo está "caminhando".