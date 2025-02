Guardiola admite 'fim de ciclo' no City após queda na precoce Champions

Pep Guardiola pode estar vivendo seus últimos momentos como técnico do Manchester City. O treinador falou em "fim de ciclo" após a eliminação para o Real Madrid, na última quarta-feira (19), pelos playoffs da Liga dos Campeões. "Um pouco sim [fim de ciclo]. As coisas não são eternas, nem tudo dura para sempre. Ganhamos seis títulos do Campeonato Inglês em sete anos e, na Champions, chegamos às quartas, semifinais e final em todos os anos", disse o técnico.

"Temos tempo para pensar nisso (reconstrução). É fácil cair e, agora, ter esse tipo de conclusão. A derrota em casa foi dura de digerir, e esta foi parecida. Com o tempo, todos aceitaremos as coisas tal como são. Clube e elenco. Mas ainda temos 40 jogos pela frente. Nada é para sempre. Fomos extraordinariamente extraordinários, mas agora não somos mais".

Guardiola tem contrato com o Manchester City até a metade de 2027. O comandante assumiu o time inglês em 2016. O Manchester City se classificou no sufoco para os playoffs da Champions. O time inglês avançou na modesta 22ª colocação, com 11 pontos e apenas três vitórias.

A equipe de Guardiola amargou duas derrotas para o Real Madrid nos playoffs. Os Citizens ainda saíram na frente no jogo de ida, mas levaram a virada e foram para o Santiago Bernabéu precisando reverter um 3 a 2. Na volta, foi superado pelos merengues por 3 a 1. Pelo Inglês, o City briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, mas está longe da disputa pelo título. A equipe é a quarta colocada, com 44 pontos, 17 a menos em relação do líder Liverpool.

O time também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. O City caiu nas oitavas de final, após derrota por 2 a 1 para o Tottenham. A principal chance de título é na Copa da Inglaterra. O time está na quinta rodada e encara o Plymouth Argyle em 1º de março.