Racing e Botafogo iniciam disputa pelo título inédito da Recopa Sul-Americana

Nesta quinta-feira (20) começa a Recopa Sul- Americana 2025. Desta vez o torneio reúne dois postulantes ao título inédito na competição: Botafogo, que venceu seu primeiro título da Libertadores da América do ano passado, e o Racing, da Argentina, atual campeão da Sul-Americana. A primeira partida da final ocorre no estádio Presidente Perón, às 21h30min, em Avellaneda. Enquanto a volta será na próxima quinta-feira (27), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney Plus.

O clube carioca vive um início de ano abaixo das expectativas, ocupando o 6º lugar no Campeonato Carioca, somado a perda do título para o Flamengo na Supercopa Rei, e não empolga os torcedores. Fora das quatro linhas, a equipe que é comandada pelo técnico interino Cláudio Caçapa viu Vasco Matos, técnico do Santa Clara, preterido para assumir a casa mata dos cariocas, desfazer o acordo e optar por permanecer em Portugal. Para o confronto em solo argentino, o Fogão deve ir a campo com John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas, Kauê (Rwan Cruz) e Savarino; Matheus Martins e Igor Jesus.

O clube argentino, 7º colocado do campeonato nacional, sofreu baixas importantes em relação à campanha vitoriosa do ano passado: o meia Juanfer Quintero transferiu-se para o América de Cali, da Colômbia, e o atacante Roger Martínez, artilheiro da última Sul-Americana, foi para o Al-Taawoun, da Arábia Saudita. O técnico Gustavo Costas deve mandar a campo Gabriel Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martinera, Juan Nardoni, Almendra (Zuculini) e Rojas; Vietto, Santiago Solari e Adrián Martínez.