Após título em Buenos Aires, João Fonseca lidera brasileiros no Rio Open

Pela primeira vez em pouco mais uma década de história do Rio Open, um tenista brasileiro concentrará os holofotes do torneio. Aos 18 anos, João Fonseca chega embalado ao ATP 500 do Rio de Janeiro após conquistar no último domingo (16), em Buenos Aires, seu primeiro título de nível ATP, feito que o colocou entre os principais nomes da nova geração do tênis mundial. Ele estreia nesta terça-feira (18), a partir das 20h10min, contra o francês Alexander Muller.

LEIA MAIS: Fonseca bate Cerundolo e é brasileiro mais jovem a ganhar título de ATP



A conquista na Argentina fez Fonseca saltar para a 68ª posição do ranking da WTA e o transformou no mais jovem brasileiro a erguer um troféu deste nível, superando Thiago Wild e Gustavo Kuerten. Seu desempenho também lhe rendeu marcas históricas, ultrapassando lendas como Roger Federer e Pete Sampras em precocidade.

O jovem carioca vem chamando atenção desde o fim do ano passado. Em uma ascensão meteórica, acumulou 14 vitórias seguidas e dois títulos consecutivos, além de brilhar no Aberto da Austrália ao derrotar Andrey Rublev, então nono do mundo, por 3 a 0. O título em Buenos Aires consolidou o momento positivo, elevando ainda mais a expectativa para sua participação no Rio Open.

"Para mim, é a semana mais esperada do ano. Qualquer brasileiro quer jogar este torneio, que é o maior da América do Sul", disse Fonseca, no início do mês. No ano passado, ele surpreendeu ao alcançar as quartas de final, seu melhor resultado até então, mas ainda era desconhecido do grande público. Desta vez, de volta à "casa", deve atrair toda a torcida brasileira e até mesmo os estrangeiros presentes no Jockey Club.

O principal adversário do jovem brasileiro será Alexander Zverev. Atual número dois do mundo e vice-campeão do Aberto da Austrália, o alemão chega ao Rio após uma campanha irregular em Buenos Aires, onde caiu nas quartas para o argentino Francisco Cerúndolo. Após a eliminação, Zverev criticou a torcida argentina pelo comportamento nas arquibancadas.

A 11ª edição do Rio Open contará com cinco brasileiros na chave principal de simples, igualando o recorde do torneio. Além de Fonseca, Felipe Meligeni, Thiago Monteiro, Thiago Wild e Gustavo Heide também estão na disputa. Os quatro últimos estream na noite desta segunda-feira. O torneio segue até o dia 23 deste mês.