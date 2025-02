Fonseca supera dores, vai à final do ATP de Buenos Aires e vira número 1 do Brasil

João Fonseca assegurou neste sábado (15) a disputa de sua primeira final de nível ATP. Em Buenos Aires, o brasileiro superou um bom início do sérvio Laslo Dere, ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 5/7 e 6/1, e chegou à decisão do torneio disputado no saibro argentino.

Depois de vencer o primeiro set, o brasileiro viu o sérvio se recuperar no segundo e teve uma difícil tarefa no set decisivo. Ele precisou lidar com dores musculares na região lombar. Quando vencia o set por 2 a 1, ele caiu na quadra e precisou ser atendido por seu fisioterapeuta.

O momento de tensão para os torcedores presentes que apoiavam Fonseca se transformou em confiança quando ele voltou e enfileirou pontos consecutivos, importantes para a vitória, após 2h34 de duelo, que mudou o patamar do tenista.

Aos 18 anos e cinco meses de idade, Fonseca se torna o brasileiro mais jovem a disputar uma final de ATP na era aberta (a partir de 1968). Também é o mais jovem sul-americano em uma decisão de ATP desde o argentino José Acasuso, em 2001. E o mais novo finalista de um ATP no saibro desde Carlos Alcaraz em 2021.

"Hoje foi com o coração, hoje foi com dor e superamos. Muito especial. Hoje foi muito difícil contra um jogador muito bom", afirmou o brasileiro. "Joguei o meu melhor. Estamos na final então falta mais uma e vamos em frente", acrescentou.

A final está marcada para este domingo (16), às 16h. O adversário vai sair do confronto entre o argentino Francisco Cerúndolo (28º do ranking) e o espanhol Pedro Martínez (41º do ranking).

A classificação à semifinal já havia garantido para o tenista fluminense sua melhor posição no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Agora, com a vaga na decisão, ele vai assumir o posto de número um do Brasil, ultrapassando Thiago Wild, que ocupará a 73ª posição na lista da próxima semana.

Se for campeão, Fonseca vai figurar entre os 70 primeiros colocados do ranking já na semana que vem.

Wild se despediu do ATP 250 de Buenos Aires na nesta sexta-feira (14), quando perdeu justamente para o sérvio Laslo Djere e parou nas quartas de final, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Em torneios de simples, o último brasileiro a disputar uma final de ATP foi o próprio Wild, em março de 2020, quando ele, então com 19 anos, conquistou o título do ATP 250 de Santiago, no Chile, ao derrotar o norueguês Casper Ruud na final.

Apontado como uma das maiores promessas do tênis brasileiro, Fonseca ganhou destaque internacional entre o final de 2024 e o começo de 2025. Nesse intervalo, sagrou-se campeão do Next Gen ATP Finals -competição realizada na Arábia Saudita, com os oito melhores tenistas com até 20 anos da temporada-, e também o venceu o Challenger de Canberra, na Austrália.

Na sequência, triunfou em suas três partidas na fase qualificatória do Australian Open e fez uma partida memorável em sua estreia na chave principal de um torneio Grand Slam, que reúne os quatro eventos mais importantes do circuito.

O bom desempenho transformou o jovem carioca na grande atração do Rio Open, cuja chave principal será disputada a partir da próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro.

No ATP de Buenos Aires, ele fez até a imprensa local se render ao seu talento depois de passar por três tenista do país até chegar à semifinal. Com grandes atuações, ele eliminou em sequência: Tomás Martín Etcheverry, Federico Coria e, finalmente, Mariano Navone.

Depois da vitória mais recente sobre os argentinos, o diário "Olé" chamou o brasileiro de "fenômeno", além de analisar a postura de João no torneio a de alguém com "classe absoluta" e um texto que tinha como título a frase: "nasce uma estrela".