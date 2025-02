Grêmio vence Ypiranga com um a menos e fecha primeira fase do Gauchão em terceiro

Sem Gustavo Quinteros à beira do campo e com um a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, o Grêmio superou as adversidades e venceu o Ypiranga por 1 a 0, em jogo válido pela oitava e última rodada do Campeonato Gaúcho. O gol da partida, realizada no Colosso da Lagoa, foi marcado por Monsalve. Mesmo com a vitória, o Tricolor não conseguiu ultrapassar o Juventude na classificação geral e decidirá o segundo jogo das semifinais contra o time da Serra em Caxias do Sul.

Mesmo com uma equipe majoritariamente reserva – os titulares ficaram em Porto Alegre com o treinador –, o Grêmio começou o jogo pressionando. Logo no primeiro minuto, Dodi levou perigo com um chute de fora da área. Em menos de 15 minutos, o Tricolor quase abriu o placar outras duas vezes, com Arezo e Natã Felipe acertando a trave.

Quando tudo indicava mais uma vitória tranquila para os tricolores, aos 27 minutos, o lateral-direito João Lucas foi expulso em um lance polêmico. O árbitro Francisco Soares Dias, após revisão do VAR, considerou que o jogador usou o cotovelo em uma disputa de bola e aplicou o cartão vermelho.

Com um jogador a menos, o Grêmio teve a difícil tarefa de se reorganizar. Aravena foi imediatamente substituído pelo interino Leandro Desábato, entrando Luis Eduardo no seu lugar. A mudança funcionou e o Tricolor conseguiu segurar o jogo até o intervalo sem maiores sustos. Antes dos atletas irem para os vestiários, aos 35 minutos, o estreante Camilo arriscou de fora da área, levando perigo ao gol adversário.

Na segunda etapa, o jogo seguiu lento. Porém, em uma das poucas oportunidades para ambos os lados, o Grêmio aproveitou um contra-ataque. Monsalve iniciou a jogada, tocou para Arezo e recebeu de volta na área. Com habilidade, passou entre o zagueiro e o goleiro, e finalizou para o gol. A bola ainda tocou na trave antes de balançar as redes. Grêmio 1 a 0.

Com o jogo administrado, o Tricolor garantiu a vitória sem maiores pesares, mesmo com um a menos. Porém, o futuro gremista no Campeonato Gaúcho só foi definido alguns minutos depois do apito final. Isso porque o Juventude virou pra cima do Pelotas nos acréscimos e retomou a vice-liderança geral do torneio - e a vantagem de decidir o segundo jogo das semis em casa.

Agora, antes de pensar no Estadual, o Grêmio tem Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (19), contra o São Raimundo.

Ypiranga (0) Edson; Marinho, Willian Gomes, Heitor e Roca (Salas) ; João Paulo (Cristiano), Lucas Ramos (Danielzinho), Jean Pyerre e Roger; Felipe Marques (Luciano) e Galego. Técnico: Matheus Costa.



Grêmio (1) Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Camilo, Dodi, Pepê (André Henrique, 24’/2ºT), Monsalve (Kiack, 37’/2ºT) e Aravena (Luis Eduardo, 33’/1ºT); Arezo. Técnico: Leandro Desábato.

Árbitro: Francisco Soares Dias.