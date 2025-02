Sem repetir as boas atuações, Bia Haddad é eliminada do WTP de Doha

A participação de Bia Haddad Maia no WTA 1000 de Doha terminou nesta sexta-feira (14). A brasileira e a alemã Laura Siegemund foram eliminadas na fase semifinal da chave de duplas do torneio pelo placar de 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) para a chinesa Xinyu Jiang e a taiwanesa Fang Wu.

Em busca de sua segunda final ao lado de Laura Siegemund e do primeiro título, Bia Haddad acabou amargando mais uma eliminação no ano. Sem repetir as boas apresentações em Doha, a parceria foi facilmente dominada.

As asiáticas chegaram descansadas após avançarem com W.O. na quinta-feira após abandono da dupla quinta favorita em Doha, formada pela russa Veronika Kudermetova e a taiwanesa Chan Hao-Ching. Com mais fôlego, não tiveram problemas para avançar à decisão após 1h24 de jogo.

A final será diante das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, terceira favoritas, que bateram as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider de virada, no super tie-break, parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 11/9.

Agora, Haddad e Siegemund focam na participação no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes. A primeira partida ocorre no domingo (16), às 4h. O confronto será contra a russa Ekaterina Yashina e a japonesa Aoi Ito.