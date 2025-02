Em 120 minutos, Neymar perdeu 40 bolas e acertou o gol apenas uma vez

Neymar não teve os dois primeiros jogos dos sonhos em seu retorno ao Santos, registrando números discretos nos tropeços da equipe da Baixada Santista diante de Botafogo-SP e Novorizontino. O camisa 10 do peixe só deu um chute a gol nas duas partidas combinadas. Foram sete finalizações contra o time de Ribeirão Preto, com uma na direção da meta defendida por João Carlos, que evitou o que seria um golaço na estreia do astro. Já diante do Novorizontino, Neymar só arriscou um chute, que foi para fora.

Ele sofreu nove faltas, perdeu a bola 40 vezes e acertou apenas três de 14 dribles tentados até agora, de acordo com dados do Sofascore. Ao todo, ele realizou 119 toques na bola e deu um passe decisivo, teve uma assertividade de 46 dos 57 passes tentados e criou uma chance clara de gol, que foi desperdiçada pelo companheiro.

LEIA TAMBÉM: Neymar joga longe do gol e tem dificuldade em confronto com Novorizontino

O atleta de 33 anos já atuou por cerca de 120 minutos. Ele entrou depois do intervalo no primeiro jogo e começou o segundo como titular, atuando por cerca de 75 minutos. Neymar teve um destaque individual maior na estreia, apesar da minutagem menor, sendo avaliado com nota 7,4 pela plataforma especializada- superior aos 6,0 que recebeu no segundo jogo.

Neymar e o Santos voltam a campo nesta quarta-feira (12) para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Paulistão e melhorar seus números. Será o primeiro clássico do jogador desde sua repatriação pelo time da Vila Belmiro, que reencontrará o amigo Memphis Depay.