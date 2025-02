Litoral Norte recebe 9° Atlântida Open de Beach Tennis

De 6 a 9 de fevereiro, a areia da praia de Xangri-Lá receberá mais de 1,2 mil atletas em um dos maiores torneios amadores de Beach Tennis do Brasil. A nova edição do evento conta com 32 categorias disputadas em 65 quadras, ao longo de quase 1km de extensão na beira da praia. Organizado pela Federação Gaúcha de Tênis, em parceria com a prefeitura do município, o torneio é organizado por Jorge Piccoli, Bruno Piccoli e Guto Bopp e busca reunir atletas de todo o Estado.