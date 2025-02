Neymar volta a entrar em campo pelo Santos depois de 12 anos longe de casa

Chegou a hora da reestreia de Neymar com a camisa do Santos. Apresentado com grande festa na semana passada na Vila Belmiro, desta vez ele entrará em campo mesmo para jogar futebol. Sua primeira partida no retorno ao clube em que iniciou a carreira será nesta quarta-feira (5), às 21h35min, contra o Botafogo-SP. O duelo pelo Campeonato Paulista será o primeiro jogo do atacante no time alvinegro em 4.273 dias. O duelo será disputado na Vila. O treinador alvinegro, Pedro Caixinha, deve colocá-lo durante o segundo tempo, para atuar por cerca de 30 minutos.

LEIA MAIS: Neymar faz seu primeiro treinamento no Santos com direito à assistência

O brasileiro viveu grandes momentos no Barcelona, outros nem tanto no Paris Saint-Germain e os piores dentro do esporte no Al Hilal. Em um ano e meio na Arábia Saudita, jogou apenas sete partidas, sofreu a lesão mais grave de sua carreira e foi descartado. Agora, volta para casa na tentativa de reencontrar seu futebol, de olho na Copa do Mundo de 2026.

"Não estou 100% ainda. Preciso de minutos, de jogos, não vai ser só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Mas estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar, já estava me sentindo bem nos treinos no Al Hilal", afirmou o atacante, devidamente regularizado na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e inscrito no Paulista. Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro de 2023, em partida da seleção brasileira, e só voltou a jogar um ano depois.

O técnico Jorge Jesus decidiu não inscrever Neymar no Campeonato Saudita, e ele entendeu que era o momento de buscar novos ares. Procurado pelo Santos, viu no time em que nasceu para o futebol o lugar apropriado para buscar a forma, com o carinho quase unânime de uma torcida que o adora, apesar de uma saída conturbada há quase 12 anos. O número de sócios-torcedores do clube saltou de pouco menos de 50 mil para mais de 70 mil com a chegada do craque, que jogará com casa cheia no dia de seu aniversário de 33 anos. O treinador alvinegro, Pedro Caixinha, deve colocá-lo durante o segundo tempo, para atuar por cerca de 30 minutos.