Brasil perde todos jogos e é eliminado na Copa Davis para a França

A trajetória do Brasil na Copa Davis chegou ao fim neste domingo (2). Na partida decisiva das duplas, Rafael Matos e Marcelo Melo não conseguiram evitar a eliminação, sendo derrotados pelos franceses Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, após 2h09min de jogo.

A derrota nas duplas selou a eliminação precoce da equipe brasileira, que já havia enfrentado dificuldades nas partidas de simples. João Fonseca foi superado por Ugo Humbert, enquanto Thiago Wild também foi derrotado, desta vez por Arthur Fils. Com isso, o Brasil não conseguiu avançar nas fases seguintes da competição, encerrando sua participação de forma antecipada.

Com a eliminação, o Brasil agora terá que disputar um duelo decisivo contra um dos vencedores dos playoffs do Grupo Mundial I. Em caso de derrota, o time será rebaixado, o que o tiraria da disputa pelos Qualifiers de 2026.

Capitão do Brasil na Davis, Jaime Oncins se mostrou otimista com o futuro da equipe na competição após ter sido dominada pela França. "É uma safra boa e tenho certeza que a gente vai ter muitas conquistas dentro de uma Copa Davis", afirmou Oncins ao ser questionado sobre o desempenho da equipe no confronto. O Brasil viajou à França com Thiago Wild (76º do mundo), João Fonseca (99º), Pucinelli e os duplistas Rafael Matos (38º em duplas) e Marcelo Melo (39º).