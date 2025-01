Real Madrid e Manchester City se enfrentam no mata-mata da Liga dos Campeões; veja confrontos

A Uefa realizou nesta sexta-feira o sorteio dos playoffs da Liga dos Campeões. O destaque ficou por conta dos duelo entre Manchester City e Real Madrid, que vão reacender uma rivalidade recente na competição continental. Os jogos de ida acontecem em 11 e 12 de fevereiro, e a volta, nos dias 18 e 19 do mesmo mês.



O sorteio que definirá os confrontos das oitavas será realizado em 21 de fevereiro. Os jogos desta fase estão marcados para ocorrer entre 4 e 12 de março.



Em sua primeira edição com novo regulamento, o sorteio desta sexta foi bem diferente do qual o torcedor estava habituado. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa não participaram porque terminaram entre os oito primeiros na primeira fase e se classificaram diretamente às oitavas.



Depois dos times classificados diretamente, vêm 16 equipes mais bem colocadas entre as 28 restantes, que vão disputar um playoff para ver quem avança: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting e Club Brugge.



As equipes foram divididas por pares em oito potes diferentes, com o nono e o décimo colocados da primeira fase enfrentando essencialmente o 23º ou o 24º colocado, e assim por diante.



E o grande confronto que saiu do sorteio envolve Real Madrid e Manchester City, justamente os dois últimos campeões da liga e que criaram uma rivalidade nos últimos anos. Os dois times se enfrentaram nos últimos três mata-matas da Liga dos Campeões, com vantagem para os espanhóis nos duelos: 2 a 1.



Confira os confronto dos playoffs da Liga dos Campeões:





• Brest x Paris Saint-Germain

• Monaco x Benfica

• Juventus x PSV

• Feyenoord x Milan

• Manchester City x Real Madrid

• Bayern de Munique x Celtic

• Club Brugge x Atalanta

• Sporting x Borussia Dortmund