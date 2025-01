Supercopa Rei - Neste domingo, às 16h, Botafogo e Flamengo se enfrentam na disputa do primeiro titulo do futebol brasileiro na temporada. O confronto ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Com ajuda de recursos da Conmebol, a premiação será R$ 12 milhões. Trata-se da maior cifra de premiação do torneio, que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil da temporada anterior. Neymar - O craque anunciou nesta quinta-feira que está de volta ao Santos, conforme já havia adiantado o presidente do clube, Marcelo Teixeira. O meia-atacante agradeceu ao Al-Hilal e disse que só o Peixe pode oferecer o carinho que ele precisa. O contrato será até o dia 30 de junho. O alvinegro praiano tentará convencê-lo a ficar até a Copa do Mundo de 2026. O jogador será apresentado ao torcedor na Vila Belmiro, nesta sexta. Ele usará a camisa 10, em homenagem a Pelé. Palmeiras - O clube apresentou o atacante Paulinho nesta quinta. Ele assinou até dezembro de 2029. O jogador se recupera de uma cirurgia na perna direita e só deve estar à disposição de Abel Ferreira em abril. "Uma camisa tão pesada e grande no futebol mundial. O Palmeiras tentou a minha contratação umas três vezes, e aconteceu no momento certo. Me sinto muito honrado e feliz", disse o novo camisa 7 alviverde. Atlético-MG - O Galo anunciou nesta quinta a contratação do atacante Tomás Cuello. Ele já realizou os exames médicos e assinou um vínculo até dezembro de 2028. O jogador foi adquirido junto ao Athletico-PR por cerca de US$ 6 milhões (pouco mais de R$ 35 milhões) e a diretoria mineira aguarda agora a publicação do nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para definir a data de sua estreia. Surfe - A estreia da nova temporada do World Surf League (WSL), com a primeira etapa de Pipeline prevista para esta quinta-feira, foi adiada mais uma vez devido às condições do tempo e do mar de North Shore, no Havaí. O evento estava previsto para o dia 27 de janeiro, mas já havia sido adiado por conta das condições do tempo. De acordo com publicação da WSL no Instagram, uma forte tempestade não permite que a prova ocorra nem mesmo na sexta-feira. A prova está marcada para sábado, às 14h45min.