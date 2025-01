Cruzeiro - Nesta segunda-feira, a diretoria do clube anunciou a saída de Fernando Diniz do comando técnico do time profissional. A decisão foi tomada após uma reunião na Toca da Raposa e foi motivada pelos tropeços da equipe mineira no Estadual até aqui. Em três jogos, o time azul obteve uma vitória, um empate e uma derrota, "ostentando" 44% de aproveitamento.

Neymar - O craque da seleção brasileira teve reunião com o presidente Marcelo Teixeira ontem para ajustar detalhes do retorno à Vila Belmiro. As tratativas são tocadas diretamente pelo mandatário santista. Apesar do otimismo, a diretoria ainda prega cautela, enquanto o jogador de 32 anos vive a expectativa de rescindir o contrato com o Al-Hilal da Arábia Saudita. Existe a chance de Neymar desembarcar no Brasil ainda nesta semana.

Futebol internacional - O Fenerbahçe anunciou nesta segunda-feira a contratação de Anderson Talisca. O brasileiro chega ao clube turco após três temporadas no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O meia-atacante, de 30 anos, viajará para Istambul para realizar exames médicos e formalizar o contrato, que terá duração até junho de 2026. A negociação, que já era esperada desde o final de 2023, marca o retorno de Talisca ao futebol europeu.

Tênis - A oficialização de João Fonseca entrando no top 100 do mundo coroa a ascensão meteórica do novo fenômeno do tênis, que acumulou mais um recorde em sua breve carreira. Fonseca virou o brasileiro mais novo da história a aparecer na elite do tênis. Ele vivia expectativa de ingressar no top 100 nas últimas semanas, devido à sua campanha no Australian One com direito a vitória sobre o número 9 Andrey Rublev, mas precisou aguardar o fim do Grand Slam para a lista ser divulgada. Agora, é o 99º do mundo.

Fórmula 1 - A Mercedes confirmou que revelará seu carro para a temporada 2025 da Fórmula 1, o W16, no dia 24 de fevereiro. Feita através das redes sociais, a apresentação ocorrerá um dia antes do início dos testes de pré-temporada no Bahrein. Este será o primeiro carro da equipe sem a presença de Lewis Hamilton desde 2012. Andrea Kimi Antonelli foi escolhido para substituir o heptacampeão e correr ao lado de George Russell.