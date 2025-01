Notas esportivas

Seleção brasileira - O Brasil estreou de forma vexatória no Sul-Americano sub-20, sofrendo uma goleada de 6 a 0 para a Argentina, na sexta-feira, em Valencia, Venezuela. A seleção está no Grupo B, mesma chave de Argentina, Bolívia, Colômbia e Equador. O jogo da segunda rodada, contra a Bolívia, não estava encerrado até o fechamento da edição. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam para o hexagonal final.

Copa São Paulo - No primeiro jogo oficial no Pacaembu desde 2021, o São Paulo derrotou o Corinthians de virada, por 3 a 2 e sagrou-se campeão da Copinha, no sábado. Após uma maratona de nove partidas em 21 dias, o time deixou outras 127 equipes para trás e levantou a taça do torneio júnior pela quinta vez. O jogo teve gols de Denner e Gui Negão, pelo Corinthians, e de Andrade e Paulinho, que fez dois, pelo São Paulo.

CBF - A entidade fechou acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece as legalidades da Assembleia Geral Extraordinária da CBF e da eleição à presidência da entidade. Dessa forma, Ednaldo Rodrigues deve ser mantido definitivamente no cargo, encerrando longa disputa que questionava a legitimidade do dirigente. O STF ainda deve homologar o acordo.

Santos - O Peixe retomou as conversas por Niclas Eliasson, ponta direita sueco de 29 anos do AEK. A pedida é de cerca de 6 milhões de euros (R$ 37 mi) pelo atleta, com pagamento parcelado. O Grêmio deve desistir do atacante por entender que o valor pedido pelo clube sueco é muito alto.

Velocidade - O Brasil segue fazendo história nas 24 Horas de Daytona. Neste domingo, Felipe Nasr venceu a famosa corrida na classe GTP pela segunda vez consecutiva. Ele, o britânico Nick Tandy e o belga Laurens Vanthoor estiveram a bordo do Porsche 963 número 7 ao longo da prova, mas foi o brasileiro que teve a honra de cruzar a linha de chegada na frente. Desde 2021, sempre há um representante nacional no lugar mais alto do pódio.