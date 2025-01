Copa SP de Futebol Júnior - Neste sábado (25), às 15h30min, será decidido o campeão da competição. São Paulo e Corinthians se enfrentam no Pacaembu na disputa pelo título.

Futebol internacional - Depois de se envolver em uma polêmica com Rivaldo, Neymar deu mais opiniões controversas em outro vídeo divulgado nas redes sociais. Ainda em entrevista à RomárioTV, o jogador opinou sobre uma lista de atletas nacionais e internacionais e apontou quem seria ou não pior do que ele no futebol. No quadro "Quem é melhor?", o artilheiro da seleção afirmou que é melhor que seu antigo companheiro de Barcelona Luis Suárez, Di Maria, o garoto Endrick, Salah, seu também antigo colega Kylian Mbappé e o atual melhor do mundo, Vini Jr. Além deles, Neymar disse estar acima de Rivaldo, um dos grandes nomes do penta.

Tênis - O João Fonseca será o brasileiro mais jovem a integrar os 100 melhores tenista do mundo no ranking da ATF. O carioca - completou 18 anos em agosto - vai superar uma marca de Gustavo Kuerten. Tricampeão de Roland Garros, Guga entrou no top 100 aos 19 anos e 11 meses em agosto de 1996. Segundo a projeção oficial da ATP, Fonseca está saltando do 112º para o 99º lugar. Entre os concorrentes - que estão jogando torneios de nível challenger - apenas o sérvio Laslo Djere poderia ultrapassá-lo, caso vença o challenger de Qiumper na França. Assim, na pior das hipóteses, João terminará a semana como número 100 do mundo.

Fórmula 1 - O brasileiro Gabriel Bortoleto, que estreia na Fórmula 1 em 2025, realizou nesta quarta-feira as primeiras atividades do ano. O novo piloto da Sauber correu no circuito de Ímola, na Itália, e utilizou um modelo de 2022 da escuderia suíça. Esta foi a segunda vez que Bortoleto foi à pista com a Sauber. No final de 2024, ele fez atividades no circuito de Abu Dhabi. Ele será o primeiro brasileiro a pilotar um Fórmula 1 desde 2017, com Felipe Massa. A temporada 2025 começa em 16 de março, com o GP da Austrália.

Surfe - Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Tatiana Weston-Webb anunciou nesta quinta-feira que terá um novo técnico para a temporada 2025. A brasileira, terceira colocada no circuito no ano passado, será orientada por Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial em 2015.