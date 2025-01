Liga dos Campeões - Pela 7ª rodada da fase de grupos, Mônaco x Aston Villa e Atalanta x Sturm se enfrentarão nesta terça-feira (21), às 14h45min. Já às 17h, Atlético de Madrid x Leverkusen, Benfica x Barcelona, Estrela Vermelha x PSV, Liverpool x Lille, Brugge x Juventus, Slovan Bratislava x VfB Stuttgart e Bologna x Borussia Dortmund entrarão em campo.

Copa SP de Futebol Júnior - Neste domingo, o Grêmio venceu do Palmeiras por 3 a 2 em Barueri e se classificou para as semifinais. A decisão ocorrerá na quarta-feira, às 17h.

Neymar - A torcida do Santos vive a expectativa de voltar a contar com o ídolo. O clube da Vila Belmiro chegou a um acordo salarial com o atacante de 32 anos com as bases de um contrato de seis meses, porém ainda há um obstáculo a ser superado. O aleta tem compromisso com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho. Com problemas físicos, ele não foi nem inscrito pelo técnico Jorge Jesus no Campeonato Saudita. Assim, há uma porta aberta para a negociação de uma rescisão, embora ela não seja considerada simples. Neymar ainda tem cerca de US$ 65 milhões (R$ 394 milhões) a receber em seu contrato com o Al-Hilal e não está disposto a abrir mão do dinheiro.

Bets - As casas de aposta têm até o dia 31 de janeiro para iniciar o pagamento a clubes, confederações e atletas pela utilização das suas marcas e nomes. O prazo consta na Portaria 1.092 do Ministério da Fazenda, publicada no dia 13 de janeiro de 2025. As operadoras dos jogos, porém, questionam esse prazo e apontam dificuldades práticas para o início dos pagamentos até o fim do mês

Tênis - Bia Haddad e Laura Siegemund foram eliminadas do Aberto da Austrália. A dupla perdeu para a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe por 2 sets a 1 na noite de domingo. As parciais do duelo foram de 7/6 (7/5), 3/6 e 4/6. Agora, as vencedoras vão enfrentar a japonesa Miyu Kato e a mexicana Renata Zarazua, que bateram Asia Muhammad e Demi Schuurs, de virada, por 2 sets a 1.

Fórmula 1 - Lewis Hamilton começou oficialmente nesta segunda-feira os trabalhos na Ferrari, após 12 anos de Mercedes, e compartilhou nas redes sociais a animação de estar a serviço da escuderia italiana. O heptacampeão mundial publicou uma foto na sede da nova empregadora, em Maranello.