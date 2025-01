Bia Haddad é surpreendida por russa e se despede do Aberto da Austrália

Fim da linha para a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia. Em jogo válido pela terceira rodada do Aberto da Austrália, ela foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova, atual número 75 do mundo, em jogo realizado na madrugada deste sábado. A adversária venceu o confronto por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2) em 1h46min de jogo e agora segue para as oitavas de final da competição.

A partida, que tinha Bia como favorita, começou equilibrada, com erros de ambas as competidoras e trocas de quebras. Após errar muito no início, Kudermetova conseguiu se impor em quadra, melhorou seu aproveitamento no saque e virou o set, vencendo por 6/4.



Na segunda parcial teve um início mais equilibrado. Mesmo assim, em quadra, quem demonstrou mais agressividade foi a russa, obteve a quebra no sexto game. Após confirmar seu serviço na sequência, ela conseguiu outra quebra após dupla falta de Bia e chegou o set em 6/2.



O duelo no Aberto da Austrália foi o quinto embate entre as tenistas. O confronto estava empatado, com duas vitórias para cada lado. Agora, vencido pela russa que se saiu melhor por três vezes. Nos últimos dois encontros entre elas, a brasileira havia levado a melhor.



Se vencesse, Bia poderia alcançar um marco histórico e se tornar a primeira brasileira a chegar nas oitavas de final do Aberto da Austrália na era aberta do tênis, que simboliza o momento em que a modalidade admitiu jogadores profissionais. A brasileira ainda segue na competição pelo torneio de duplas.



Insatisfeita com o resultado, Bia lamentou a atuação abaixo do esperado que custou a sua eliminação do Grand Slam. "Jogo muito ruim. Não saquei bem, não joguei bem. Pensamentos ruins. Fui tomada pelas emoções. Preciso levantar a cabeça e seguir trabalhando", afirmou a brasileira.