Jorge Jesus adota tom pessimista sobre futuro de Neymar no Al-Hilal

Jorge Jesus comentou a situação de Neymar no Al-Hilal em entrevista coletiva após a goleada da equipe por 9 a 0 sobre o Al-Fateh, no Campeonato Saudita. O técnico adotou tom pessimista sobre o caso do brasileiro. Neymar está inscrito apenas na Champions League da Ásia e só pode ser inscrito no Sauditão se o clube liberar uma vaga de estrangeiro, algo que parece difícil neste momento.