Criciúma contrata Caíque, ex-Grêmio, e Gabriel Barros, ex-Inter

Buscando montar um elenco competitivo para a temporada, o Criciúma anunciou, nesta quinta-feira (16), a contratação de mais dois reforços, conhecidos pela dupla Gre-Nal. Trata-se do goleiro Caíque, ex-Grêmio, e do atacante Gabriel Barros, que chega por empréstimo junto ao Inter, até dezembro de 2025. Antes, o time catarinense já havia anunciado recentemente as chegadas dos volantes Morelli, ex-Maringá, e Juninho, ex-Goiás, além do zagueiro Luciano Castán, que estava no Sport.

Natural de São Paulo, Gabriel Barros passou pelas categorias de base de Flamengo e Ituano, e estreou profissionalmente em 2022, e chamou a atenção do Colorado ao anotar seis gols e duas assistências em 35 jogos. No time gaúcho, porém, não teve muito espaço e foi emprestado para Avaí e Atlético-GO na última temporada.

Já o goleiro Caíque vestiu as cores do Tricolor entre 2023 e 2024. Antes, ele se destacou defendendo as cores do Ypiranga de Erechim, na disputa do Campeonato Gaúcho do ano em que se transferiu ao clube da Capital. Sem nunca se firmar como titular da equipe, ele ruma ao Tigre para a disputa da Série B, com status de titular.