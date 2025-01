Copa SP de Futebol Júnior - Nesta sexta-feira, às 20h30min, o Grêmio entrará em campo pela oitavas de final em duelo com o Bragantino. Fifa - A entidade iniciou nesta quinta-feira a venda de ingressos para a fase de mata-mata do Super Mundial de Clubes. As entradas custarão a partir de R$ 50 dólares (aproximadamente R$ 300). Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros na competição. Os torcedores poderão comprar entradas para qualquer confronto, das oitavas à final. Palmeiras - O Alviverde abriu conversas para negociar a contratação do meia Claudinho, que atualmente defende o Zenit, da Rússia. Os russos já sinalizaram que só pretendem negociar o brasileiro por valores entre 18 milhões de euros (R$ 112 milhões, na cotação atual) e 20 milhões de euros (R$ 123 milhões). Sul-Americano sub-20 - O Ministério do Esporte enviou uma carta à Conmebol para garantir de segurança para o Brasil durante a disputa do torneio na Venezuela, no fim do mês. A competição, que vale vaga no Mundial, será disputado entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. A escolha da sede, contudo, vem gerando críticas nos países vizinhos em razão da turbulência política vivida na Venezuela. COB - A instituição confirmou nesta quinta-feira que Emanuel Rego, ex-jogador de vôlei de praia, será o novo diretor-geral da entidade. O campeão olímpico foi oficializado no cargo após ser aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração do COB. Fórmula 1 - A equipe Aston Martin deseja investir pesado para conquistar o seu primeiro título e definiu seu alvo para os próximos anos: o tetracampeão Max Verstappen. Segundo o jornal "Daily Mail", a escuderia britânica quer apresentar oferta de 1 bilhão de libras (R$ 7,3 bilhões de reais, na atual cotação) por todo o período de contrato. Max Verstappen está com 27 anos e tem contrato com a Red Bull Racing até o fim da temporada de 2028.