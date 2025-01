Guia do Gauchão - A série que apresenta os 12 times do Campeonato Gaúcho retorna na edição de amanhã. Copa SP de Futebol Júnior - Nesta terça-feira, pela terceira fase, o Juventude caiu diante do São Paulo pelo placar de 1 a 0. O Grêmio, por sua vez, venceu ontem o Goiás por 4 a 0 e se classificou para as oitavas de final. O Tricolor é o único time gaúcho restante na competição. Cristiano Ronaldo - Contratado pelo Al-Nassr em dezembro de 2022, o português pode estender sua parceria com o clube saudita até 2026. Com o fim do contrato inicial, que era válido até 2025, o astro poderia assinar pré-contrato com qualquer outro time, mas recebeu uma proposta bilionária da sua equipe atual, de 183 milhões de euros anuais, e deve assiná-la. A informação é do jornal espanhol Marca. Na cotação atual, o valor alcança o R$ 1,1 bilhão. Com isso, Cristiano receberia o maior salário da história do futebol. Vôlei - Ex-técnico da seleção brasileira masculina, Radamés Lattari foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), ontem. O pleito, realizado no Rio de Janeiro, foi vencido por aclamação. A chapa Avança Vôlei Brasil, composta também pelo vice Gustavo Toroca, não teve concorrentes. A dupla vai liderar a entidade no ciclo 2025-2029. Handebol - A seleção brasileira fez ontem o seu primeiro jogo pelo Mundial masculino 2025, e surpreendeu ao vencer a favorita Noruega, que é uma das sedes do torneio e estava jogando em casa, por 29 a 26. Nesta primeira fase do Mundial, o Brasil está no Grupo E, ao lado de Noruega, Portugal e EUA. Os times jogam entre si e os três melhores avançam à segunda fase. No outro confronto do grupo, os portugueses levaram a melhor contra os norte-americanos, vencendo por 30 a 21. Vela - Uma Creixell é campeã brasileira na classe Optimist (OP). O campeonato foi realizado de 8 até 14 de janeiro, em Vitória, no Espírito Santo. A atleta de 13 anos da flotilha do clube Veleiros do Sul conquistou o primeiro lugar na categoria feminino, após 12 regatas competindo com 172 velejadores e velejadores. A conquista garante vaga da atleta no campeonato sul-americano da categoria em Salinas, Equador, em setembro.