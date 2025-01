Veja quais jogadores estão no radar do Grêmio para a temporada 2025

No final da temporada passada, o Grêmio entendeu que precisava de mudanças. Dito e feito. O Tricolor redigiu uma longa lista de dispensas desde lá, superando dois dígitos de baixas. Para suplantar as saídas, que se estenderam por todos os setores do clube, muito novos nomes chegaram na Arena. Gustavo Quinteros desembarcou para comandar a casamata, Alexandre Rossato e Guto Peixoto assumiram as cadeiras vazias na diretoria e novos preparadores foram contratados.

Dentro das quatro linhas, entretanto, a situação é diferente. Enquanto apenas o lateral-direito João Lucas foi anunciado como reforço do plantel até agora, o clube segue apresentando carências importantes. Nesse sentido, levando em consideração as limitações financeiras, o Grêmio continua vasculhando o mercado atrás de atletas para acrescer ao grupo.

Veja alguns dos nomes que vêm sendo sondados:

Gustavo Cuellar - Na manhã desta terça-feira (14), o Al-Shabab anunciou a rescisão com o volante colombiano. Informações dão conta que o jogador de 32 anos já está apalavrado com o Grêmio, restando apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato.

Niclas Eliasson - O sueco, que atualmente joga no AEK, da Grécia, é o favorito do Grêmio para substituir Soteldo. Para contar com o atacante, todavia, o clube gaúcho tem concorrência: o Santos também deseja o atleta. A proposta inicial do Tricolor foi de 4 milhões de euros, 500 mil pelo empréstimo e 3,5 milhões no passe fixado. Os gregos, porém, pedem 5 milhões de euros. Os valores ainda estão sendo discutidos.

Marlon - O lateral-esquerdo joga no Cruzeiro e chegou a ter tratativas avançadas com o Tricolor. Entretanto, a Raposa, optou por mantê-lo diante da escassa disponibilidade da posição no mercado.