Copa SP de Futebol Júnior - Fechando a 2ª rodada, o Grêmio bateu o Porto Vitória por 1 a 0 e garantiu a classificação à próxima fase. Nesta quinta, às 13h, dando a largada na 3ª rodada da competição, tem São José x Retrô e Operário x Juventude. França - O técnico Didier Deschamps anunciou que vai deixar a seleção francesa depois da Copa do Mundo de 2026, com sede conjunta entre Canadá, Estados Unidos e México. Ele conduziu a equipe nacional ao título mundial na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e foi vice-campeão na Copa do Catar, em 2022. Como jogador, foi capitão da conquista da Copa de 1998, em solo francês. Palmeiras - O clube anunciou nesta quarta a renovação de contrato com o zagueiro e capitão Gustavo Gómez até dezembro de 2027. O jogador tinha vínculo até o fim de 2026. Trata-se do zagueiro, estrangeiro e capitão com mais títulos pelo alviverde paulista. Com 12 taças, o paraguaio está entre os jogadores com mais conquistas na história do clube, ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. Athletico-PR - O Furacão se reforçou com um jogador que já foi considerado o melhor jovem atleta do mundo no futsal. O clube paranaense anunciou nesta quarta a contratação do atacante Leozinho, de 26 anos, até o final de 2026. O jogador trocou o futebol de salão pelos campos em 2023. Defendeu o Hercílio Luz em seu primeiro ano após a transição de modalidade, e esteve jogando a Série B na última temporada com o Ituano. Rony - O atacante não sairá tão facilmente do Palmeiras. Seu desejo de permanecer e o alto salário que ganha impedem, no momento, que ele deixe o clube. O Fluminense teve sua primeira oferta recusada pelo staff do atleta na terça e, ontem, a segunda tentativa do tricolor carioca também teve um desfecho negativo, resultando em uma desistência das negociações. Fórmula 1 - O GP da Bélgica estendeu seu contrato com a categoria, em anúncio feito nesta quarta. No entanto, a tradicional corrida disputada no Circuito de Spa-Francorchamps entrará em sistema de rodízio diante do saturado calendário da competição. Pelo acordo, o GP será realizado no autódromo belga em 2026, 2027, 2029 e 2031, sem provas em 2028 e 2030.