Copa SP de Futebol Júnior - Nesta terça-feira, pela 2ª rodada da fase de grupos, o Inter perdeu por 1 a 0 do Barra, de Balneário Camboriú, e foi eliminado precocemente da competição. O São José, por sua vez, venceu do Ribeirão Comercial Preto por 2 a 0. O Juventude não ficou para trás e bateu o América (RN) por 3 a 1. Tendo confronto contra o Porto Vitória marcado para esta quarta-feira, às 15h, o Grêmio ainda não jogou. Botafogo - O clube carioca entrou com uma ação nos EUA contra a Omni Air International. A empresa foi a responsável por intermediar o fretamento do avião do New England Patriots, franquia da NFL, para a disputa da Copa Intercontinental. O Botafogo alega que a aeronave que foi cedida não foi a solicitada e pede ressarcimento. O Glorioso aguardava por um avião com 60 poltronas 100% reclináveis, mas o enviado só possuía duas: a do piloto e a do copiloto. A direção cogitou não utilizar a aeronave para ir para Doha, no Catar. Porém, a falta de tempo hábil para reservar um novo voo pesou e a delegação embarcou. John Textor - Acionista majoritário do Botafogo, empresário norte-americano está perto de vender a sua parte do Crystal Palace por US$ 185 milhões (R$ 1,1 bilhão). Textor tem 45% das ações do clube britânico e encaminhou um acordo para vendê-las a um grupo de investidores da Arábia Saudita e dos EUA. Bets - A casa de apostas Pixbet, patrocinadora master do Flamengo, obteve nesta terça a autorização do Ministério da Fazenda para operar nacionalmente. Até então, a empresa atuava apenas sob a licença da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), que, segundo decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), permite apenas a operação em território fluminense e não em todo o País. A Esportes da Sorte, patrocinadora de Corinthians, Bahia, Ceará e Grêmio, ainda não foi incluída na lista aprovações. Tênis - Vindo de dois títulos consecutivos, João Fonseca manteve o embalo nesta terça-feira e e bateu o argentino Federico Agustín Gómez por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0). A partida foi válida pela primeira rodada do qualifying, a fase preliminar que distribui vagas na chave principal do Grand Slam australiano. Fonseca busca entrar nesta chave pela primeira vez em sua carreira e, para isso, precisa vencer mais duas partidas.