Copa SP de Futebol Júnior - Confira os resultados dos gaúchos na 1ª rodada da fase de grupos do torneio: Comercial de Tietê 0x1 Juventude, Vitória 2x0 São José, Inter 0x1 América de Pedrinhas, Grêmio 4x0 Vitória da Conquista. Hoje, na sequência da competição, duelam Comercial-SP x São José, às 12h45min e Juventude x América-RN, às 18h15min. Tênis - O brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, venceu o Challenger de Camberra, na Austrália, ao derrotar o americano Ethan Quinn por 2 sets a 0 (duplo 6/4) no último final de semana. Invicto há dez partidas, João conquistou seu terceiro título profissional e ocupa a 113ª posição no ranking mundial. O torneio serviu como preparação para o qualificatório do Australian Open, que começa já hoje para ele. Justiça - O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, participou de audiência neste domingo, após se envolver em acidente que culminou em morte na Argentina, e foi indiciado por homicídio culposo. Não houve agravante, já que a quantidade de álcool no corpo do atleta era insuficiente para isso, e não foram impostas restrições que o impeçam de deixar o país.