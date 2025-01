Copinha - O futebol brasileiro começou, de fato, nesta quinta. O dia foi marcado por seis jogos da 1ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio manteve o formato dos últimos anos: os 128 participantes foram divididos em 32 grupos com quatro clubes cada. Nesta sexta, o São José-RS encara o Vitória, às 15h, e o Juventude pega o Comercial de Tietê, às 16h. No sábado, o Inter estreia contra o América de Pedrinhas, às 15h. No domingo, o Grêmio fecha a agenda dos gaúchos contra o Vitória da Conquista, também às 15h. Futebol internacional - O volante espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro, ficou incomodado com a opinião de Cristiano Ronaldo sobre a premiação. CR7 disse que Vinícius Júnior deveria ter sido o ganhador, e o jogador do Manchester City o rebateu em entrevista ao jornal AS, da Espanha: "ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio e, sobretudo, como se elege um ganhador. Neste ano, os jornalistas que votam entenderam que eu deveria vencer. Provavelmente, foram os mesmos jornalistas que em algum momento votaram para que ele ganhasse". Botafogo - O clube está próximo da contratação do técnico André Jardine, atual tricampeão mexicano com o América e medalhista de ouro em Tóquio com a seleção brasileira. O comandante chegaria para substituir Artur Jorge, que irá para o Al-Rayyan, do Catar. Mesmo confiante, John Textor ainda deve entrevistar outros candidatos à vaga. Mirassol - Estreando na Série A, o clube paulista anunciou nesta quinta dois reforços para a temporada 2025: o meia José Aldo e o atacante Guilherme Pato, ex-Inter. Futebol feminino - A lateral-esquerda Yasmim, ex-Corinthians, foi anunciada como novo reforço do Real Madrid, uma das equipes femininas mais fortes do futebol europeu. Em agosto, Yasmim conquistou a medalha de prata com a Seleção Brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Arbitragem - A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou a lista de indicações ao quadro da Fifa neste início de ano. Além de Matheus Candançan, árbitro brasileiro de apenas 26 anos, os novos nomes do futebol para representar o País a partir de 2025 são os árbitros-assistente Victor Imazu, Gizeli Casaril e Daniella Coutinho e o árbitro de vídeo Marco Fazekas.