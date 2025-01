São Silvestre - A queniana Agnes Keino, de 36 anos, e o queniano Wilson Too, de 33, foram os vencedores da Corrida Internacional de São Silvestre de 2024. Na 99ª edição da tradicional prova de rua de São Paulo, nesta terça-feira, voltou a prevalecer a qualidade dos atletas africanos, que têm sido soberanos na competição. O Brasil não tem um ganhador desde 2010, quando Marílson Gomes dos Santos triunfou entre os homens. A última mulher do país a obter a primeira colocação, por sua vez, foi Lucélia Peres, em 2006. Desta vez, os melhores brasileiros da disputa foram Núbia de Oliveira, terceira na prova feminina, e Johnatas Cruz, quarto na disputa masculina.

Gabigol - Gabigol é oficialmente do Cruzeiro. O clube mineiro anunciou a contratação do atacante de 28 anos, minutos após a virada para 2025, logo após o fim do contrato do jogador com o Flamengo. Em vídeos publicados no X (antigo Twitter) e no YouTube, Gabigol também anunciou o novo clube, com trilha sonora do cruzeirense Milton Nascimento. O acerto entre a equipe e o jogador se tornou conhecido após o próprio atacante falar que deixaria o Flamengo, logo depois de vencer o título da Copa do Brasil.

Futebol internacional - A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, retirou o meia Dani Olmo e o atacante Pau Víctor da lista de inscritos da competição. Através de um comunicado, a entidade afirmou que o clube não apresentou 'nenhuma alternativa' para o cumprimento das regras de controle econômico e, por isso, não poderá inscrever nenhum atleta a partir do dia 2 de janeiro. Dani Olmo, que custou um investimento na casa dos R$ 355 milhões ao Barcelona, pode agora optar por uma rescisão unilateral com o clube, haja vista uma cláusula em contrato.

Tênis - A divertida parceria entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios chegou ao fim nesta quarta-feira, no torneio de Brisbane, na Austrália. Eles ficaram próximos da vitória, mas a deixaram escapar na derrota para o croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/8, em 1h14min de partida. Eles estavam a dois pontos da classificação, mas permitiram a virada da dupla rival, que somou quatro pontos consecutivos para confirmar a vitória.

Vôlei - A Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World) elegeu a oposta Paola Egonu, do Milano e da seleção italiana, como a melhor jogadora do mundo em 2024. A campeã olímpica superou, inclusive, a brasileira Gabi Guimarães, que ficou com a segunda colocação.