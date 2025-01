Djokovic e Kyrgios se divertem e vencem na estreia de duplas em Brisbane

De volta aos jogos oficiais após dois meses, Novak Djokovic mostrou nesta segunda-feira (30) que ainda sabe dar espetáculo dentro de quadra. Aos 37 anos, o ex-número 1 do mundo estreou no torneio de Brisbane ao lado do amigo Nick Kyrgios, que não atuava há um ano e meio. Foi uma vitória dura sobre o austríaco Alexander Erler e o alemão Andreas Mies, no super tie-break, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 10/8.

Foi também uma linda exibição dos experientes tenistas, que se divertiram em quadra e a cada ponto celebraram bastante. A partida teve até direito à comemorações divertidas, com um apontando para o outro, com 'barrigadas' no ar, caretas e muitos abraços.

Djokovic não atuava desde outubro após problemas musculares, enquanto o australiano passou por cirurgia no punho e ficou 18 meses sem atuar. Por estar em casa, ele recebeu convite e ficou bastante feliz por formar parceria "com o maior de todos".

Em quadra, a parceria mostrou sintonia em diversas jogadas, com lindas passadas e jogadas explosivas. Kyrgios chegou a acertar uma bolada em um dos rivais, que caiu "sentindo dores". Se levantou após pedidos de desculpas e acertou linda passada, também entrando no clima de jogo espetáculo.

A dupla nem terá tempo para descansar. Além de jogarem em simples, já terá duro compromisso na segunda rodada diante dos principais favoritos, o croata Nikola Mektic e o australiano Michael Venus. O jogo está agendado para esta terça-feira (31).