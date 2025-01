São Silvestre - A competição vai ter sua 99ª edição encerrando o calendário esportivo de 2024 na terça-feira, 31 de dezembro. A tradicional corrida de rua vai reunir mais de 37 mil corredores para o percurso de 15km no centro de São Paulo. A largada vai ser dada na Av. Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta. A chegada também vai ser na Av. Paulista, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Cristiano Ronaldo - O futuro de Cristiano Ronaldo passou a ser alvo de especulações após o jornal espanhol Marca noticiar a possibilidade de o craque português assinar um pré-contrato com um novo clube a partir do primeiro dia de 2025. Segundo a publicação, o atacante estaria aberto a "novos desafios". Cristiano Ronaldo completará 40 anos no dia 5 de fevereiro. O português está atuando no Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas, apesar de conquistar importantes marcas individuais no clube, carece de títulos pelo conjunto saudita. Ele chegou ao time de Riad em 2022 e só faturou a Copa dos Campeões Árabes, em agosto de 2023.

Aposentadoria - O atacante Lucas Barrios anunciou aposentadoria do futebol nesta segunda-feira, aos 40 anos. O argentino naturalizado paraguaio jogou no Brasil em Palmeiras e Grêmio, entre 2015 e 2017. Em um vídeo nas redes sociais, ele declarou que vai virar treinador.

Basquete - LeBron James faz 40 anos nesta segunda-feira. Em sua 22ª temporada na NBA, ele entra para o time dos "quarentões" com números que nem Michael Jordan teve nesta idade. Entre os 31 jogadores que entraram em quadra com 40 anos, LeBron é o que tem maior média de pontos por jogo (23,5 pontos até aqui em 2024-25), considerando a temporada em que o atleta virou "quarentão". Só Michael Jordan chegou perto disso, com 20 pontos por partida, já fazendo parte do Washington Wizards.

Tênis - De volta aos jogos oficiais após dois meses, Novak Djokovic mostrou nesta segunda-feira que ainda sabe dar espetáculo dentro de quadra. Aos 37 anos, o ex-número 1 do mundo estreou no torneio de Brisbane ao lado do amigo Nick Kyrgios, que não atuava há um ano e meio, com vitória dura sobre o austríaco Alexander Erler e o alemão Andreas Mies. Os experientes tenistas venceram no super tie-break, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 10/8.