Grêmio assina pré-contrato com treinador, porém anúncio deve esperar

O presidente de futebol do Grêmio, Alberto Guerra, confirmou pré-contrato estabelecido com o futuro técnico. O dirigente não citou nomes, porém afirmou haver multa recisória em caso de descumprimento do acordo. Em virtude de questões familiares, o novo comandante pediu alguns dias antes de ser oficializado. Tudo indica que se trata de Gustavo Quinteiros, atual vencedor do Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield. As informações foram divulgadas em entrevista ao Grupo RBS na manhã desta sexta-feira (27).

O boliviano de 59 anos, sucessor de Renato Portaluppi, conta com duas décadas de trabalho e ampla rodagem na America do Sul. O treinador, para além das terras argentinas, também foi campeão no Equador, Chile e em sua terra natal, a Bolívia. Espera-se que, a partir dessa definição, o Grêmio possa ir ao mercado com mais segurança e reforçar o seu plantel. Diante do cenário desenhado, projeta-se que o técnico faça sua estreia no Campeonato Gaúcho, em janeiro de 2025.

No entanto, a imprensa argentina noticiou na noite desta quinta-feira (26) que Quinteros, mesmo apalavrado com o Tricolor, está na mira do Atlético-MG. Segundo o programa “Vélez y su mundo”, da rádio argentina 890 AM, o técnico ainda não assinou com o Grêmio e tem outra oferta de um outro grande clube brasileiro, o Galo. Porém, Alberto Guerra acredita no acerto com Quinteros.