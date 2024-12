Bets - A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, vai sofrer uma alteração para a edição 2025. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda proibiu apostas envolvendo partidas do torneio e também propagandas feitas por marcas do setor. O órgão publicou uma nota técnica sobre o assunto. A medida se baseia no fato de que "a Copa São Paulo de Futebol Júnior trata-se de um torneio de categoria de base, com competições nas quais observa-se a participação de menores de idade". A secretaria apontou que os jogos da Copinha não poderão ser alvos de apostas. "Este entendimento está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor que protege as crianças e jovens como um público vulnerável", diz trecho da nota divulgada. Santos - Um dos destaques do time na conquista do acesso à elite e do título da Série B, o zagueiro Gil disputará mais uma temporada com a camisa alvinegra. A prorrogação do contrato do nome do defensor de 37 anos com o clube foi publicado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador havia sinalizado que penduraria as chuteiras, mas o bom relacionamento com os colegas e a alegria reencontrada no clube praiano, após uma saída turbulenta do Corinthians, fizeram com que ele repensasse a decisão. Palmeiras - O Verdão segue agressivo no mercado de transferências e já tem um alvo definido para a próxima temporada: Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra. Os paulistas já apresentaram uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na cotação atual) pelo meio-campista e espera retorno do clube inglês nos próximos dias. No Brasil, o atleta jogou pelo Flamengo, onde protagonizou um erro grave na final da Libertadores de 2020, culminando no título do próprio clube paulista. Fórmula 1 - A Red Bull ainda celebra o tetracampeonato mundial de Max Verstappen, mas já pensa no futuro na principal categorial do automobilismo. A equipe austríaca deseja ter no grid a partir de 2026 o competidor Arvid Lindblad. Aos 17 anos, o britânico de ascendência sueca é tido como uma das principais promessas da Academia de Pilotos da marca e está sendo trabalhado de maneira especial para chegar à elite do automobilismo.