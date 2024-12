Futebol feminino - O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira, a venda da goleira Lorena para Kansas City Current, dos Estados Unidos. Dentro do acordo, o Tricolor manterá 20% da mais-valia em caso de transferência da arqueira para clubes de fora dos EUA, além de metas previstas em contrato. Em seis temporadas defendo as cores gremistas, Lorena conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho Feminino, e disputou 63 partidas. Cruzeiro - A Raposa encaminhou a contratação do zagueiro Adryelson para 2025. O clube mineiro espera confirmar nos próximos dias a chegada do jogador, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. Os valores giram em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). O defensor pertence ao Lyon, da França, e tem contrato até o final de 2028. Supercopa do Brasil - Nesta segunda, a CBF anunciou que acertou com a Globo um contrato de exclusividade dos direitos de transmissão da competição pelos próximos três anos, de 2025 a 2027, em todas as suas plataformas. O torneio, que abre oficialmente o calendário, coloca frente a frente os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em 2025, pela primeira vez, o confronto será entre dois times cariocas, Botafogo e Flamengo, que irão se enfrentar no estádio Mangueirão, em Belém (PA), no dia 2 de fevereiro. Sporting - Antes de olho no técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, o líder do Campeonato Português acertou com um novo treinador para o restante da temporada. Segundo o jornal local A Bola, o time de Lisboa contratou Rui Borges, do Vitória de Guimarães, que tem multa de 4 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação atual). Jogos Pan-Americanos - As cidades de Rio de Janeiro e Niterói criaram um comitê para discutir semanalmente a candidatura conjunta para sediar os Jogos de 2031. O secretário municipal de Esporte do Rio, Guilherme Schleder, e a vice-prefeita eleita de Niterói e medalhista olímpica, Isabel Swan, se reuniram na última semana para darem início ao trabalho de estruturação da proposta técnica que será apresentada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Os integrantes do grupo serão anunciados nos primeiros dias de janeiro.