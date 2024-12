Notas esportivas

Futebol feminino - A partida de sábado entre Grêmio e River Plate, pela Brasil Ladies Cup, foi encerrada após um gesto racistas de Candela Díaz, do time argentino. Ela imitou um macaco em direção a um dos gandulas, e o Tricolor deixou o campo. Seis atletas do River foram expulsas e a partida foi encerrada por ausência de número mínimo de jogadoras, com um empate em 1 a 1 que classificou o Grêmio para a final, neste domingo, contra o Bahia. Na decisão, novo empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória baiana nos pênaltis por 2 a 1. Quatro jogadoras do River foram detidas em flagrante sob suspeita de injúria racial e encaminhadas à penitenciária da capital. Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Díaz aguardam o resultado de um pedido de habeas corpus para responder em liberdade. Oscar - O meia está muito próximo de retornar ao Brasil. O jogador de 33 anos estava livre no mercado após deixar o Shanghai Port, da China, clube que defendeu de 2017 a 2024. O destino deve ser o São Paulo, clube que deixou há 14 anos envolto a uma série de polêmicas, a caminho do Inter, que também sonhava em repatriá-lo. Flamengo - Chegou ao fim o ciclo de David Luiz no clube. Em comunicado oficial, a direção informou que não renovará com o zagueiro e que comunicou a decisão ao jogador. Palmeiras - A direção encaminhou a contratação do atacante Paulinho, junto ao Atlético-MG. O jogador já está em São Paulo e deve aproveitar sua ida para assistir o show de Chris Brown, no Allianz Parque, além de definir sua situação com o Verdão. Ele faz parte de uma negociação envolvendo a ida do jovem meia Patrick para o clube mineiro. Fortaleza - O clube anunciou a contratação do lateral Diogo Barbosa, até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O Tricolor das Laranjeiras facilitou a negociação por causa do volante Hércules, que foi oficializado como reforço para a próxima temporada, na segunda maior venda do futebol nordestino, no valor de R$ 29 milhões. Tênis - Aos 18 anos, o brasileiro João Fonseca conquistou neste domingo o Next Gen Finals, torneio disputado pelos oito melhores tenistas da temporada com até 20 anos, e repetiu a marca do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, também vencedores da competição com a mesma idade.