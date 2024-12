Polícia investiga se presidente do Ceará emitiu R$ 45 milhões em notas falsas

A Polícia Civil do Ceará investiga acusação de que o Ceará Sporting Clube utilizou um contrato com a casa de apostas Estrela Bet, patrocinadora do clube, para emitir mais de R$ 45 milhões em 85 notas frias em 2023.

As notas eram canceladas até 72 horas depois de emitidas, após serem apresentadas a fundos de investimento como lastro para adiantar valores que o clube, na verdade, não fazia jus a receber. A Estrela Bet alegou que o clube cometia eventual crime com a prática e rompeu o contrato.

Reeleito presidente do Ceará, João Paulo Silva e outras oito pessoas são investigadas sob suspeita de formação de quadrilha, apropriação indébita e lavagem de dinheiro na gestão da agremiação, que jogará a Série A no ano que vem.

À reportagem, João Paulo confirmou que emitia notas para cancelá-las depois, sem que isso fosse permitido pelo contrato e sem o conhecimento da patrocinadora. Ele afirmou ainda que desconhece o inquérito, que é público, e, por isso, não poderia comentá-lo.

Então diretor financeiro, João Paulo assumiu a presidência do Ceará em março do ano passado, para um mandato tampão em meio a uma crise financeira. Com o clube rebaixado e sem caixa, se valeu do contrato com a Estrela Bet para criar lastro para captação de recursos, ainda que o acordo não envolvesse a emissão de notas e proibisse expressamente a antecipação de valores a receber, como ele fez.

"Tinha uma necessidade do fundo de ter lastro [para a operação]. Para confortar essa necessidade do fundo, eu emitia as notas e depois cancelava", admitiu João Paulo à reportagem, negando que o mecanismo seja um tipo de fraude.

A Estrela Bet disse que não reconhecia as notas e que reclamou reiteradas vezes da prática ao longo de um ano, tendo rompido de forma unilateral o contrato em abril passado. Na notificação obtida pela reportagem, acusou o Ceará de estar cometendo eventual crime.

Como era o esquema, segundo investigação:

1 - Ceará pede um empréstimo à CVPAR;

2 - Como garantia, apresenta uma nota na qual atesta que tem a receber um valor da patrocinadora Estrela Bet;

3 - Com base nas notas, a CVPAR empresta o dinheiro;

4 - Dias depois, o Ceará cancela a nota usada como garantia

O contrato entre Ceará e Estrela Bet, porém, vedava expressamente a "cessão/antecipação de recebíveis", de acordo com a patrocinadora. O documento seria de conhecimento da gestora de fundos, segundo pessoas a par das negociações. Mesmo assim, entre abril e dezembro de 2023, a CVPAR aceitou 85 notas do Ceará emitidas sob o contrato com a Estrela Bet que foram canceladas em seguida.

As notas aceitas pela CVPAR referentes a recebíveis de 2023 e 2024 somam R$ 37 milhões, mas o Ceará só teria direito a receber da patrocinadora no período menos da metade disso, cerca de R$ 17 milhões.

Pelo contrato de patrocínio com a Estrela Bet, o Ceará receberia R$ 5 milhões no segundo semestre de 2023, mas em uma única operação em junho a CVPAR aceitou 15 notas emitidas pelo clube sob o contrato mantido com a Estrela Bet, que somavam R$ 7,5 milhões e foram apresentadas como sendo referentes ao patrocínio até o fim do ano.

O Ceará foi assessorado em todas essas operações pelo escritório de advocacia Vale & Vieira, que pertence ao CEO e fundador da CVPAR, Cláudio Vale Vieira. À reportagem o escritório disse que foi contatado "para atuar como consultor na estruturação de dívidas, captação financeira e acesso a mercado de capitais".

Por esse serviço, o escritório de Cláudio Vale era remunerado em cerca de 8,5% de tudo que o Ceará conseguia arrecadar com as notas junto aos fundos CVPAR II, Veritá e NSP, geridos pela empresa em que Cláudio Vale é CEO. No total, a Vale & Vieira Advogados recebeu pelo menos R$ 1,9 milhão do Ceará em 2023 graças a essa operação.

A gestora de fundos disse à reportagem que "as operações são legítimas, regularmente lastreadas dentro da política de elegibilidade de créditos constantes do regulamento e foram devidamente liquidadas" e elogiou o Ceará como possuidor de "regular histórico de operações liquidadas, possuindo orçamento e receitas suficientes para honrar os seus compromissos".

Em razão de dívidas com outros clubes, a Fifa impôs ao Ceará nesta temporada restrições para registrar atletas. Ainda assim, o clube conseguiu acesso à Série A, tendo a CVPAR como patrocinadora na última rodada.

Questionada se tinha conhecimento de que as notas que acolhia eram canceladas depois, a CVPAR disse que o "eventual cancelamento, se não comunicado, não é sabido", sem explicar se houve a comunicação. "Contudo, operação segue lastreada em contrato e demais garantias."

João Paulo disse, em assembleia em 30 de abril, que os fundos tinham conhecimento disso. Agora, à reportagem, afirmou que a CVPAR só ficou sabendo da prática já este ano, depois dos fatos narrados na reportagem e antes da fala na assembleia.

"Destacamos que a origem e a solvabilidade dos títulos negociados são de responsabilidade do cedente da operação, que no caso concreto era o CSC, a quem o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação de recompra em caso de vício e/ou questionamentos", afirma a empresa em nota.

À reportagem, a Estrela Bet disse que o contrato foi rompido "de maneira formal e dentro das disposições contratuais previamente estabelecidas e comunicadas ao clube", reforçando que a confidencialidade contratual impede a divulgação de detalhes específicos.